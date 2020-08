Morre o produtor musical Arnaldo Saccomani

Ed Estado de Minas

Saccomani foi jurado do programa 'Ídolos', no SBT - (foto: Roberto Nemanis/SBT)

O produtor musical Arnaldo Saccomani, de 71 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (27/8), três dias após seu aniversário. Além de lançar nomes da música brasileira, ele ficou conhecido por ter sido jurado de programas como Ídolos e Qual é o seu talento.

Em maio do ano passado, Sacomani foi internado na UTI de um hospital de São Paulo com uremia. A doença, considerada rara, ocorre quando os rins não conseguem filtrar adequadamente os resíduos do sangue.

O produtor sofria de insuficiência renal e diabetes e começou a fazer hemodiálise em julho do ano passado. Segundo seus familiares, Arnaldo estava em seu sítio, na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Sacomani deixa a mulher e duas filhas, Julia e Thais.



Arnaldo Saccomani iniciou a carreira ainda nos anos 1960. Ele trabalhou com nomes como Tim Maia, Rita Lee, Ronnie Von, Fábio Júnior, Mara Maravilha, Chiquititas Brasil, além do cantor mexicano Luis Miguel, entre outros.

Ele ainda ajudou a lançar nomes da música nacional, como Mamonas Assassinas, Dominó e Tiririca. Seu último trabalho como produtor foi com a cantora Larissa Manoela, no álbum Além do tempo, de 2019.