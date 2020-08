Sessão da Tarde: 'Encontro de amor' passa nesta quinta-feira (27/8)

CB Correio Braziliense

O longa é protagonizado por Jennifer López e Ralph Fiennes - (foto: Columbia Pictures/Divulgação)

Uma história de amor que as duas partes envolvidas vivem em realidades muito distantes é apresentada no longa Encontro de amor, escolhido para a Sessão da tarde desta quinta-feira (27/8) na Rede Globo.

O herdeiro de uma família milionária e conhecida dos Estados Unidos, Christopher Marshall, se interessa por Marisa Ventura em um evento do hotel em que está hospedado. Os dois começam um romance, mas descobrem que tem situações de vida muito diferentes quando Marisa revela que não está hospedada e sim trabalha como camareira no hotel. Os dois precisam, então, lidar com o choque de realidades para que o amor dê certo.