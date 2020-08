Embaixada de Israel realiza noite cultural on-line nesta quinta (27/8)

CB Correio Braziliense

A dupla Joca Perpignan e Marcelo Nami se apresentam diretamente de Tel Aviv - (foto: Arquivo pessoal)

A Embaixada de Israel promove, nesta quinta-feira (27/8), a partir das 19h, uma noite cultural. O evento, que será transmitido pelo Facebook e pelo Instagram da Embaixada (@Israelinbrazil), conta com a dupla de músicos, Joca Perpignan e Marcelo Nami, para abrir a noite com um repertório de clássicos israelenses e samba, diretamente de Tel Aviv.

Percussionista, cantor e compositor, Joca Perpignan traz na bagagem musical, de mais de 20 anos de carreira internacional, influências do jazz, da música mediterrânea e africana. Atualmente, o artista reside em Israel. Já o violonista e compositor brasileiro Marcelo Nami se destaca pela forma original de tocar o violão, incorporando estilos como o samba e a bossa nova com a música do Oriente Médio.

Na sequência, a Companhia Vertigo de Dança apresenta o show o Nascimento da Fênix. Fundada em 1992 pelos dançarinos Noa Wertheim e Adi Shaal, o grupo tem sedes em Jerusalém e no Kibutz Netiv Halamed-Heh, em Elah Valley, e ganhou vários prêmios internacionais.