Vaza imagem do BBB17 em que Emilly relata agressões de Marcos

(foto: TV Globo/Reprodução)

O nome da vencedora do Big brother Brasil 17, Emilly Araújo, está entre os assuntos mais comentados do Twitter desde quarta-feira (26/8). O motivo é que um vídeo do período do confinamento da edição do programa vencido pela influencer vazou na internet.

O vídeo, em questão, se passa no confessionário da casa e mostra a sister sendo orientada por uma advogada sobre os direitos dela por conta do modo como era tratada por Marcos Harter, com quem ela vivia um relacionamento no BBB17. A advogada diz, na imagem, que Emilly pode pedir restrições de Marcos e denunciá-lo a qualquer momento.

Depois de conversar com a advogada, um médico do programa é chamado para fazer um exame físico em Emilly. Nesse momento, a participante mostra alguns roxos e relata beliscões e apertões de Marcos. “Me sinto bem fisicamente. Lembra aquele roxo que eu te mostrei no meu braço? Foi o Marcos que fez. Agora já saiu, mas ainda tem um pouquinho. Ele me apertou…um beliscão", diz.



Os três locais em que Emilly diz ter sido agredida são fotografados. Uma pessoa da produção também pergunta em quais momentos aconteceram os fatos. “Foi na festa daqueles músicos, a festa na piscina retrô. Quando a gente estava deitado naquele negócio preto em cima da hidro”, responde sobre uma das marcas.

A maioria das versões do vídeo já saíram do ar devido aos direitos autorais da TV Globo. Emilly não se pronunciou sobre o caso, assim como Marcos. Ainda durante a edição do BBB17, Marcos foi expulso por tratar de forma agressiva a namorada Emilly, descumprindo as regras do programa. Ele chegou a pedir uma indenização pela expulsão.