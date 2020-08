Show de Paulo Miklos encerra temporada do Sesc Viva Cultura

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Todos os Sons/Divulgação )

O projeto Sesc Viva Cultura, ciclo de lives culturais que tem por objetivo apoiar artistas que ficaram desempregados por causa da pandemia, chega ao fim após três meses de atividades. Quem faz o show de despedida do projeto é o cantor, compositor e ator Paulo Miklos (ex-Titãs), que encerra os trabalhos com um show no domingo (30/8).

A programação do último final de semana começa nesta quinta-feira (27/8), às 15h, e conta com shows, palestras e oficinas de teatro, música, literatura, cinema e jogos de tabuleiro.

Programação Sesc Viva Cultura

Quinta-feira (27/8)

15h – TEATRO –Palestra de Iluminação - Índice de Reprodução de Cor - Como a nova tecnologia de lâmpadas está nos condicionando a uma nova percepção do teatro e do mundo (Marcelo Augusto Santana)

20h – CIRCO - 23 Fragmentos desses Últimos Dias (Instrumento de Ver)

Sexta-feira (28/8)

15h – TEATRO – Oficina de Mímica / Teatro Físico (Marcos Davi)

20h – CINEMA - SESC DEBATE – Panorama da Animação Brasileira - Com Fernando Gutierrez (DF), Jamile Coelho (BA), Nara Normande (AL) - Mediador Fabio Belotte (Sesc DN)

22h – SESC GEEK – Jogos de Tabuleiro Mais Humanizados Um bate-papo que irá abordar questões de acessibilidade e sustentabilidade dos jogos de tabuleiro moderno – Com Iaggo Piffero (Diceberry Editora), Felipe Galery (Galbs Games) e Rafael Pisani (Tabuleiro Acessível). Intérprete de Libras: Dinalva Andrade Instagram @bhemlibras

Sábado (29/8)

15h – LITERATURA – OFICINA - Crônica: A Literatura de Bermudas (Roberto Klotz)

20h – MÚSICA – Show de lançamento - Vênus em Fogo (Natália Carreira)

22h – SESC EXPERIMENTAL - A Solidão de Não Estar Só, dia 72 - (cia víÇeras - Marcia Regina e Daniela Diniz)



Domingo (30/8)

15h – CIRCO - Bonecos EnCena Co(n)-vid(a) (Cia Bonecos EnCena)

20h – MÚSICA – Artista Convidado: PAULO MIKLOS