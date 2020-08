Sextas Musicais recebe Jhoninha Medeiros na edição de 28/8

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Arquivo pessoal)

O projeto Sextas Musicais recebe, nesta sexta-feira (28/8), o instrumentista Jhoninha Medeiros em um bate-papo musical. A transmissão será no canal do Youtube da Casa Thomas Jefferson, às 20h.

Junto com o carioca no contrabaixo, que assume o papel principal da apresentação, participam os cantores Rogério Midlej e Kajsa Beijer, além de Serge Frasunkiewicz, no piano; e André Braz, na bateria.

O setlist do show reúne clássicos da música tupiniquim, jazz e pop. “Os integrantes da Bradixie, assim como eu, começaram a tocar ainda muito novos, na igreja. Dar uma nova interpretação para essas músicas, que são em sua maioria cristãs, é uma maneira de nos reconectar com as raízes sob um novo olhar”, relata Jhoninha em nota.

SERVIÇO

Sextas Musicais

Nesta sexta-feira (28/8), às 20h. A live streaming poderá ser acessada no YouTube da Casa Thomas Jefferson.