Netflix anuncia série live action de 'Resident Evil'

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (27/8), que fará uma série em versão live action da franquia Resident Evil. A primeira temporada da produção será composta por oito episódios, com duração de uma hora cada. Apesar dos anúncios nas redes sociais sobre a produção, a data de lançamento ainda não foi divulgada.





When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD