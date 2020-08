CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Instituto Latinoamerica/Divulgação)

Diversos artistas dos Distrito Federal irão se reunir para o festival literário on-line, Histórias Em Sua Casa. O evento tem na programação 30 apresentações de contação de histórias que ocorrem diariamente entre 1º e 30 de setembro, sempre às 17h. Os episódios serão disponibilizados no canal oficial do Instituto Latinoamerica no YouTube, no perfil do Instagram e no Facebook.



O projeto conta com a presença de 15 contadores, que apresentarão as histórias de forma lúdica e performática no intuito de valorizar a leitura. Onã Silva, Queila Branco, Ana Solino, Jorge Marinho, Rose Costa, Tia Mari, Letícia Rocha e outros, utilizam instrumentos musicais, fantoches e bonecos para dar vida aos personagens e ao textos.



Serviço

Festival Literário Histórias em Sua Casa

YouTube, Instagram (@latinoamerica_bsb) e Facebook do Instituto latinoamerica. Diariamente, entre 1º a 30 de setembro, sempre às 17h.