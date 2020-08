CB Correio Braziliense

(foto: Cervejaria Artesanal Cruls)

A Cruls, cervejaria independente e artesanal com base em Santa Maria (DF), disponibilizou um e-book gratuito com receitas próprias para produção em lotes de 20 litros, a fim de fomentar a cultura da cerveja caseira, chamada originalmente de homebrew.



No arquivo, disponível em PDF no site da cervejaria, estão detalhadas as etapas e as técnicas de produção, informações gerais, perfil de água, composição de maltes, levedura, lupulagem, regime de mostura e de fermentação, além da descrição da cerveja e dicas de produção para atingir os resultados ideais.



Em um manifesto, a Cruls Cervejaria Artesanal escreveu que o intuito do projeto é contribuir com a comunidade cervejeira caseira. “Nós decidimos dar esse passo e compartilhar nossas receitas em um documento didático e gratuito, com atualizações periódicas para inclusão de novas cervejas e cada vez mais conhecimento agregado”, afirmou a cervejaria. Estão disponíveis receitas de cinco cervejas premiadas da Cruls: APA, Blond, Puro Malte, Red IPA e Weiss.



O estabelecimento também garantiu que o documento sempre será gratuito. Além disso, a marca pretende atualizá-lo constantemente para divulgação de conhecimento cervejeiro à comunidade.