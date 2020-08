Tradição de 1º de setembro dos fãs de Harry Potter terá versão virtual

CB Correio Braziliense

(foto: Universal Orlando Resort/Divulgação - 12/1/12 )

Todos os anos, em 1º de setembro, fãs da saga Harry Potter se reúnem na estação de King’s Cross, na Inglaterra, para celebrar a saída do Expresso de Hogwarts da plataforma 9 ¾. Ao atravessar a passagem secreta em uma coluna entre as plataformas 9 e 10, os alunos da escola de magia vão parar na estação onde o Expresso de Hogwarts os conduzirá a mais um semestre letivo.

Na impossibilidade de fazer aglomerações, devido à pandemia do novo coronavírus, neste ano o evento se dará de forma virtual. Na data, entre às 6h30 e às 7h30 (horário de Brasília), os potterheads poderão participar do evento acessando o site da Wizarding World, franquia de souvenires oficiais da série, assistir à transmissão ao vivo e enviar fotos, de cosplay, que serão adicionadas a um mosaico.

O mosaico será enviado para o e-mail do fã o dia seguinte, para download, e as fotos serão exibidadas dentro da estação. Para conferir, bastará acessar as redes sociais. A transmissão ao vivo contará com participações de com participações de James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), Jason Isaacs (Lucius Malfoy) e Bonnie Wright (Ginny Weasley). A partir de sábado (29/8), outras atrações estarão disponíveis para o público, no site.

Programação

A partir de 29 de agosto, os potterheads poderão conferir o hub De Volta à Hogwarts no www.wizardingworld.com, onde se juntarão ao Fã-Clube Harry Potter e se preparar para comemorar a data com uma incrível seleção de conteúdos, incluindo:

• Ouvir alguns dos produtores responsáveis por trazer a magia à vida (incluindo o genial coreógrafo de varinhas Paul Harris, que demonstrará e ensinará a arte do combate com varinhas);

• Viajar do mundo trouxa para o bruxo, com a Journeys to Hogwarts Soundscape - uma experiência auditiva imersiva com todos os sons que você ouviria nessa jornada icônica. Precisando apenas fechar os olhos e deixar sua imaginação trabalhar;

• Assistir a uma apresentação do CineConcerts com orquestras de todo o mundo tocando seleções musicais memoráveis de cada um dos oito filmes de Harry Potter;

• Acompanhar uma prévia da novíssima “House of MinaLima” no dia da inauguração, com Miraphora Mina e Eduardo Lima, além de uma obra de arte de comemoração ao De Volta à Hogwarts – turma de 2020, criada especialmente para a ocasião e também disponível como uma arte para impressão em edição limitada*;

• Voltar para onde a mágica começou com as leituras feitas por celebridades de Harry Potter e a Pedra Filosofal (acessível exclusivamente para membros registrados do Fã Clube Harry Potter)

• Aprender uma série de ideias de artesanato inspiradoras com o tema de Hogwarts e tutoriais criativos para todas as idades.