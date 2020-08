Festival realiza workshop on-line de empreendedorismo musical

CB Correio Braziliense

(foto: Daniel Ferreira/CB/D.A Press)

O workshop on-line de empreendedorismo musical Festival Brasil de Todos os Ritmos terá uma nova edição a ser realizada de 9 a 12 de setembro, das 19h às 22h. O evento, que inicialmente seria presencial, agora atende as necessidades do momento e foi replanejado para a modalidade remota.

Ministradas por profissionais dos mais variados ramos da música, as palestras vão desde gestão de carreira e marketing musical, até direção e produção. O maestro Evaldo Santos, o estrategista fonográfico Geovane Bento e o performer artístico Carlinhos de Jesus são alguns dos convidados e palestrantes do evento.

Toda a programação do curso será realizada pelo Zoom, com transmissão contínua pelo canal do festival no YouTube. Apesar da gratuidade do programa, os interessados podem adquirir um PDF com o material mediante a uma taxa simbólica.