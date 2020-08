Cardi B elogia versão de WAP feita por Pedro Sampaio: 'Amei!'

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução/Youtube)

Pedro Sampaio chamou a atenção de Cardi B após postar no Twitter a versão de faixa da rapper em parceria com Megan Thee Stallion intitulada WAP de 4, nesta quinta-feira (27/8). Poucas horas depois, a cantora publicou no Instagram dizendo que amou a versão do brasileiro.

Ommggg I love it https://t.co/ThEpfccMo0 — iamcardib (@iamcardib) August 27, 2020

No vídeo, Pedro Sampaio compartilha um pouco do processo de criação, mostrando pastas no computador com vozes de funk e a separação dos versos escolhidos para remixar. Os fãs reagiram positivamente nos comentários no Twitter do DJ. “Partiu dançar!”, “preciso desse remix na minha playlist” entre outros que pedem a liberação da música completa.

Estreando no topo da Billboard Hot 100, tabela dos Estados Unidos que avalia as vendas das músicas, WAP segue em primeiro lugar por duas semanas consecutivas. No YouTube, o clipe reúne mais de 142 milhões de visualizações e com avaliação, em maioria, positiva pelo público.