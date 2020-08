Elton John critica músicas nas paradas de sucesso: 'Não são reais'

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Em entrevista à BBC Rádio 6 Music, o cantor Elton John acusou a superficialidade da música pop atual, que, de acordo com ele, é composta por equipes de compositores contratados e, portanto, não são “reais”.

Para ele, só Conan Gray e John Misty escapam: “Há um garoto chamado Conan Gray que tem uma música chamada Heather e tem cerca de 22 anos, ele é da América (do Norte) e é a única pessoa no Top 50 do Spotify (norte) americano a realmente escrever a música sem mais ninguém”. “Todos os outros têm quatro ou cinco escritores (em uma música). Você olha para a maioria das músicas nas paradas - elas não são reais. Elas são fragmentos e pedaços e é ótimo ouvir alguém escrever uma música apropriada”, completa.

John Misty também entrou na seleta lista do músico: “Me lembra um pouco a mim mesmo com a maneira como ele escreve músicas.” Elton ressaltou que muitos artistas atuais compõe o próprio material, mas não ganham visibilidade. “Eu gosto de pessoas que escrevem músicas. E têm um monte de pessoas que fazem isso, mas muitas delas não são tocadas nas rádios, porque elas são sofisticadas demais e nós temos músicas feitas por computadores o tempo todo e eu não estou interessado nisso”.