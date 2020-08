O midas da música

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Três dias após o aniversário de 71 anos, morreu na madrugada de ontem o produtor musical Arnaldo Saccomani, conhecido por ter sido jurado de programas como Ídolos e Qual é o seu talento, mas principalmente por ter trabalhado com importantes figuras da música, incluindo Tim Maia, Rita Lee, Ronnie Von, Fábio Júnior, Mara Maravilha, Chiquititas Brasil, Luís Miguel, além de ajudar a lançar Mamonas Assassinas, Dominó e Tiririca.

O produtor, que sofria de insuficiência renal e diabetes, começou a fazer hemodiálise em julho do ano passado. Em maio, foi internado na UTI com uremia, doença rara que acomete os rins. Morreu no próprio sítio, na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, deixando a mulher e duas filhas, Julia e Thais.

Nas redes sociais, artistas e admiradores lamentaram a perda do amigo. “Arnaldo Saccomani é um dos melhores produtores musicais do Brasil. Muita honra ter trabalho juntos no Dez ou Mil”, escreveu, no Twitter, o apresentador Ratinho, referindo-se a um quadro de seu programa em que Saccomani participava semanalmente, antes da pandemia.

O produtor Rick Bonadio reverenciou a influência do mestre. “É com uma profunda tristeza que dedico esse espaço ao grande amigo, mestre e pessoa que me deu as primeiras oportunidades e incentivos na minha carreira na música”, escreveu no Instagram. “O Arnaldo é um dos maiores produtores musicais desse país. Talentoso, carismático e o rei dos comentários inesperados, mas profundamente pertinentes. Obrigado por todos os ensinamentos, mestre Lindaço, te conheci por um equívoco do destino e graças a você pude fazer o que mais amo na vida. Descanse em paz”, completou.

A cantora e apresentadora Mara Maravilha confortou a esposa e as filhas do amigo e lembrou a origem do apelido Lindaço. “Meu coração amanheceu muito triste, mais uma pessoa tão importante para mim e para todos que o conheciam vai para um hábito que desconhecemos, mas a minha fé me dá a esperança de que não é adeus, e sim, até logo, Lindaço. Assim que eu e Emílio Surita lhe chamávamos. Arnaldo Saccomani, sempre extraordinário comigo e a minha carreira músical. Sou eternamente grata a você, meu amado. Vera, Julinha, Thais Saccomani, o legado continua, amo vocês!”