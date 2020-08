'Totalmente Demais': Jonatas tenta salvar Eliza de ser atropelada por uma moto nesta sexta (28/8)

CB Correio Braziliense

Nesta sexta-feira (28/8), em Totalmente Demais, Jonatas tenta salvar Eliza de ser atropelada por uma motocicleta. Confira o resumo dos episódios.



Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos



Guto e Benê são muito aplaudidos na Balada Cultural. Samantha, MB e Felipe afirmam que Guto passará a cantar na banda. Anderson enfrenta Max, que se insinua para Tina. K1 pede que MB componha uma música em sua homenagem. Tato, Josefina e Dóris apresentam seus pratos no concurso de culinária da Balada Cultural. Tato admira Keyla no palco, e K2 deixa o namorado. Tina aceita trabalhar com Max, mas hesita ao ouvir suas propostas. Ellen e Lica anunciam a surpresa final do evento. Tina vê Anderson beijar Samantha.



Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos





Até o fechamento desta edição, a emissora não divulgou o resumo deste capítulo.



Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Cassandra e Fabinho socorrem Eliza. Sofia finge passar mal e Cassandra desconfia. Germano revela a Rafael que voltou para casa. Jojô pede a Arthur que não deixe Natasha levá-la para Miami. Eliza e Arthur decidem convidar Jojô para o ensaio fotográfico no Uruguai. Florisval se impressiona com a mudança de Maristela. Rosângela avisa a Montanha que pensa em dar uma segunda chance para Florisval. Jonatas tenta salvar Eliza de ser atropelada por uma motocicleta.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos





Ferdinand se apavora ao constatar que a porta da sauna está trancada. Crô e Marilda vão para o casamento de Amália. Beatriz procura emprego. Teodora anuncia na igreja que está grávida de Quinzé. O advogado de Celina a repreende por não acatar a decisão do Juiz. Tereza Cristina destranca o baú onde estão os ratos, e Ferdinand se desespera. Zuleika fala para o Padre que tem algo a dizer para impedir o casamento de Rafael e Amália. Ferdinand ouve a gravação que fez com a confissão dos crimes cometidos por Tereza Cristina.



Chiquititas



Classificação indicativa livre





Beto pede desculpa pra Clarita, diz que mudará o status pra namorando do FriendBook (rede social) e dá um beijo na namorada, que perdoa o amado. Tobias aparece num grande nervosismo, pois irá logo mais pro jantar com a sogra, Eduarda. No apartamento de Maria Cecilia, Eduarda decide cozinhar ela mesmo uma bacalhoada, o que preocupa Maria Cecília, pois a mãe nunca cozinhou. O funcionário da padaria se sensibiliza e entrega um saco com dois pães para as pequeninas. Junior continua a busca de Tati e Ana ao lado de Carol. As meninas acabam dormindo com a cachorra em um sofá velho na rua. Tomás Ferraz chega à casa de Maria Cecília. Pipoca vai para o meio da rua e quase é atropelada. Ana e Tati acordam assustadas e veem a mascote sendo salva por um garoto, trata-se de Paçoca, que no passado teve problemas com Mosca, Rafa, Binho e Pata quando moravam na rua. Paçoca diz que ficará com a cachorra e vai embora. Tati e Ana correm atrás dele. Junior e Carol voltam ao orfanato e dizem que ainda não encontraram Ana e Tati. Na rua, Paçoca enfrenta as meninas, que lhe chutam. Ana e Tati conseguem recuperar Paçoca e saem correndo. Na mansão dos Almeida Campos, José Ricardo repreende a irmã. Junior diz que tudo foi culpa da tia, Carmen. Maria Cecília dá uma garfada no bacalhau e logo diz que não é possível comer o peixe, que está muito salgado. Para agradar Eduarda, Tomás Ferraz diz que está uma delicia o peixe. O rapaz diz que ficará no Brasil, pois está com alguns projetos musicais. Eduarda pede para que Tomás Ferraz cante. Para fugir da situação Tobias (disfarçado de Tomás Ferraz) diz que ele precisa poupar a voz pro show de mais tarde e que infelizmente ela não poderá ir devido aos ingressos estarem esgotados. Cris e Carol conversam em particular com Vivi pra tentar tranquilizá-la de que tudo irá dar certo. No orfanato, Binho, Mosca e Rafa decidem ir pra rua escondidos pra procurar as meninas. No Café Boutique, Maria Cecília conta para Tobias que o plano funcionou e que Eduarda gostou demais do Tomás Ferraz. Cintia chega à loja e Tobias vai atendê-la. Na rua, Rafa, Mosca e Binho se encontram com Paçoca. O morador de rua diz que viu Tati e Ana, mas que não passa nenhuma informação de graça. Paçoca pede o tênis de Mosca pra dar a informação. Porém o menino não ajuda e sai correndo assim que coloca no pé o tênis que era de Mosca.







Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





Jerônimo está louco por Renata mas ao mesmo tempo a odeia por que está convencido que é a culpada pela morte de seu irmão. Gonçalo convence Josefina a ir ao casamento. Renata se surpreende ao ver Regina na igreja. Josefina, hipócrita, pede a Gonçalo que não comente com as filhas sobre seu problema de saúde. Constanza não está conseguindo aceitar que Honório tenha tido uma filha com outra mulher. Adriana percebe que desde que Honório é amigo de sua mãe, Constanza não é a mesma com ela. Regina recebe um envelope com uma foto de sua filha com mais ou menos oito anos e a frase: olá mamãe. Lorena fica sabendo que Jerônimo irá se casar e não voltará a viver na Espanha. Desesperada, ela vai para o aeroporto e aparece na igreja no dia do casamento. Ela beija Jerônimo, diz que o ama e que ele não pode se casar com outra. Josefina ordena a Roberta que impeça o casamento a qualquer custo.





Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre





Felipe fica triste em ter sido esquecido. Flora tenta animar o sobrinho. Os cúmplices ficam na piscina do hotel. Joaquim e Júlia ligam para Flora para saber como está Felipe. A tia diz que fará de tudo para tentar fazer com que Felipe vá para Goiânia, mesmo ela estando sem dinheiro. Os cúmplices passeiam por um parque em Goiânia. Flora pede ajuda financeira para Tomas, que diz que só dará dinheiro se ela lhe contar alguma informação sobre Frederico. Omar recebe um convite para fazer teste como baterista para uma gravadora Top Records. Benjamim e Priscila tentam atrapalhar a aproximação de Manuela e Joaquim. Safira e Arthur jantam juntos em um restaurante. Omar é aceito e é chamado para participar de uma reunião com a diretora da gravadora. A mulher é na verdade Regina, com outro look, corte de cabelo e postura. Regina finge ser outra pessoa.



O que a vida me roubou



Classificação indicativa de 14 anos





Fabíola diz a Pedro que já soube que expulsou Amélia de sua casa para receber sua esposa. E, se Nádia sobreviveu, Alessandro também pode estar vivo. Pedro é taxativo em afirmar que Alessandro está morto. Adolfo fica surpreso ao ver que Maria conseguiu recuperar o testamento de Alessandro e a aconselha a ter muito cuidado com Ezequiel, pois se transformou em uma pessoa incômoda para ele. Rosário pede a Montse que fique muito bonita pois tem um encontro com sua tia Carlota. Montse entra na igreja e se surpreende ao ver Alessandro. Os dois se abraçam chorando. Rosário se surpreende ao ver José Luis diante dela e perguntado por Montse. Montse diz a Alessandro que chegou tarde demais em sua vida pois passou sete anos chorando sua ausência e seu filho visitava seu túmulo vazio. Alessandro explica que ficou sete anos em coma. Sandro diz a Graziela que Amélia aconselhou Fabíola a vender tudo e ir embora de Água Azul. Montse diz a Alessandro que Nádia lhe contou que ele e Víctor estavam mortos. Alessandro diz que provavelmente Pedro a obrigou a mentir. Alessandro diz a Montse que voltou no mesmo dia em que ela se casou com José Luis e que viu quando seu filho o chamou de pai. Montse afirma que não ama José Luis e que se casou por agradecimento.







Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Dudu sugere que eles tomem a mansão dos Aisen. Estela chega ao hospital para receber a marca. Talita estranha a ausência de sua mãe em casa. Uri e Dylan são pressionados por soldados do governo. Ricardo mostra uma arma para Ariela. Hanna é consolada pelos familiares. Saulo questiona a atitude dos soldados e defende Uri e Dylan. Zoe diz que é preciso achar um novo esconderijo. Adriano se surpreende ao perceber que Benjamin está controlando a androide Melina.