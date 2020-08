Associação Comercial de São Sebastião promove Festival Brasília 60

CB Correio Braziliense

(foto: Festival Brasília 60/Divulgação)

No primeiro sábado de setembro (5/9) começa o Festival Brasília 60, uma série de lives comemorativas ao aniversário da capital, celebrado em abril deste ano, mas que teve as programações alteradas por conta da pandemia de covid-19. Promovido pela Associação Comercial e Industrial de São Sebastião (Aciss), o evento terá transmissões semanais até dezembro, das 15h às 18h, sempre aos sábados.

O projeto contará com atrações musicais, danças folclóricas, apresentações teatrais, circenses, stand up comedy e desfiles de moda, entre artistas convidados e outros que serão selecionados por convocação pública.

O festival também tem o objetivo de arrecadar alimentos para montar cestas básicas e doar para profissionais da cultura que estão desamparados. Durante as lives, um QR code será disponibilizado para que os doadores obtenham mais informações. No mesmo destino, também será possível se informar sobre o procedimento para quem desejar receber as cestas.

Entre as atividades confirmadas, estão os desfiles de moda Mister Brasil CNB, Miss Brasil Supranational e Miss e Mister Brasília 2020. As quatro últimas semanas de evento contarão com intérpretes de libras. Após as lives, os vídeos ficarão disponíveis no canal do festival no YouTube.