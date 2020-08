Edição virtual do 8 ½ Festa do Cinema Italiano começa nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

(foto: Festival do Cinema Italiano/Divulgação)

O 8 ½ Festa do Cinema Italiano, festival organizado no Brasil pela Associação Il Sorpasso e Risi Film Brasil, começa nesta sexta-feira (28/6), e vai até 10 de setembro. Desta vez realizada em formato virtual, por causa da pandemia, a festa contará com filmes exibidos pela plataforma Looke ou pelo site do evento, de forma gratuita.

A programação conta com grandes sucessos de público e crítica, filmes premiados e, alguns, inéditos no Brasil. Filmes como Normal, de Adele Tulli; A passagem, de Michele Manzolini e Federico Ferrone; Selfie, de Agostino Ferrente; O aprendizado, de Davide Maldi; e Martin Eden, de Pietro Marcello são destaques da mostra.

A iniciativa conta com apoio institucional da Embaixada da Itália em Brasília, dos Consulados Gerais do Rio de Janeiro e São Paulo, dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro, do Consulado Italiano de Belo Horizonte e do Instituto Cinecittà Luce. Confira a programação completa no site oficial.