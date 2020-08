Márcia Tauil e Félix Júnior celebram Menescal em live neste sábado

IR Irlam Rocha Lima

(foto: Marizan Fontinele/Divulgação)

Artistas de destaque da cena musical brasiliense, a cantora Márcia Tauil e o violonista Félix Júnior estão juntos no show Pro Menesca, que apresentarão neste sábado, às 11h30, em homenagem ao músico, compositor e produtor Roberto Menescal, como parte da programação do Clube da Bossa Nova. O duo fará um passeio por clássicos da MPB. Há a participação de Estela Costa e Laís Paula, filhas de Félix.

O repertório, bem diversificado, reúne clássicos da Bossa Nova, como Insensatez (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), Ela é carioca (Tom Jobim), Minha namorada (Carlos Lyra e Vinicius de Moraes), Nós e o mar (Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli), o afro samba Tem dó (Baden Powell e Vinicius de Moraes), Essa moça tá diferente (Chico Buarque), Reza (Edu Lobo e Rui Guerra), além de Clube da Bossa (Roberto Menescal e Márcia Tauil). Estela interpreta Nascente (Flávio Venturini e Murilo Antunes) e Liais, Borzeguim (Tom Jobim). A transmissão será pelo canal do Clube da Bossa no YouTube.