Documentário mostra relato de artistas que ainda valorizam o álbum

(foto: Brasa/Divulgação)

Em um projeto independente e autoral, os produtores Marcelo Perdido e Bruno Graziano se uniram para documentar relatos reais de artistas que ainda veem o disco como forte meio de divulgação de obras culturais. Brasa, como o filme é intitulado, está disponível gratuitamente pelo YouTube.

O filme conta com a participação de artistas que estão passando por diferentes momentos na carreira, porém, que têm a música como principal ofício. Anelis Assumpção, Bárbara Eugênia, Luiza Lian, Nana, Marcelo Jeneci, Negro Léo, Rafael Casto, João Erbetta e Tatá Aeroplano são os convidados para o Brasa.

“O filme tem essa pretensão de ser inspiracional, seja para artistas fazerem seus discos mas também pessoas continuarem a viver seu sonho e propósito, seja ele qual for”, explica Marcelo Perdido, diretor do filme, em nota à imprensa.

Além de o documentário mostrar artistas que estão em distintas fases profissionais, os produtores responsáveis escolheram músicos que são de locais diferentes do Brasil. A intenção é que sejam questionados quais os meios de cultura que a população consome e o porquê.

As filmagens contam com participação especial de Marcelo Costa e dos Foliões do Baco do Parangolé.