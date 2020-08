CB Correio Braziliense

(foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Nesta sexta-feira, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal anunciou o início do pagamento e empenhos para os contemplados no edital do FAC Prêmios Brasília 60 anos. O resultado foi publicado em 17 de agosto.



Segundo a nota, foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (28/8), os 39 projetos que estão com a documentação em dia e, por tanto, aptos a receber o valor bruto de R$4 mil. Ao todo, são 500 contemplados, com R$ 2 milhões de aporte para os beneficiários, enquanto atividades presenciais estão interrompidas por conta da covid-19. Neste momento, 30% seguiram para pagamento.



“Nosso empenho é em vencer qualquer burocracia. Temos, hoje, uma Secretaria trabalhando dia e noite para dar celeridade ao rito de todos os editais, termos de fomento e ações do Conecta Cultura, da qual o FAC Prêmios faz parte, de injetar recursos na economia criativa do DF”, escreveu o secretário Bartolomeu Rodrigues na publicação.