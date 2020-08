Liam Payne pede a namorada em casamento com anel de R$ 22 milhões

CB Correio Braziliense

Para o pedido, Liam Payne presenteou a modelo Maya Henry com um anel avaliado em aproximadamente R$22 milhões - (foto: Reprodução/ Instagram)

O ex-One Direction Liam Payne pediu em casamento a modelo Maya Henry, com quem namora desde 2018, de acordo com o site DailyMail. Para isso, presenteou a noiva com um anel avaliado em mais de 3 milhões de libras, o equivalente a R$ 22 milhões.



Na última quinta-feira (27/8), os dois foram fotografados saindo de um jantar em Londres, e Maya foi vista usando a joia. O casal se encontrou pela primeira vez em um Meet & Greet, em que Maya participava como fã da banda One Direction. Na época (2015), ela tinha apenas 15 anos, mas o romance entre os dois só teve início em agosto de 2018, pouco tempo depois do cantor se separar de Cheryl, com quem tem um filho de três anos, Bear.