Projeto 'Tom nas escolas' finaliza etapa inicial com live

CB Correio Braziliense

(foto: Frame Tom nas Escolas)

Nos dias 1º e 4 de setembro, às 17h, a coordenadora do Programa Orquestra nas Escolas, Moana Martins, realizará uma live sobre música, educação e sobre o maestro Antonio Carlos Jobim junto ao músico Léo Gandelman e à jornalista Luciana Medeiros pelo Instagram.



Como pauta, o projeto Tom nas escolas e os estudos pedagógicos desenvolvidos para oito canções do maestro, executadas por alunos de música da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. O projeto também busca ressaltar a importância de Tom Jobim para a cultura do país.

Em 4 de setembro será divulgada a música Se todos fossem iguais a você, executada pela orquestra virtual dos jovens do programa. Em decorrência do isolamento, os alunos gravaram de casa. A apresentação encerra a primeira etapa do projeto Tom nas escolas, que levou para as novas gerações a importância das obras de músico.