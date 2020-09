Conheça Icaro & Gabriel, nova dupla sertaneja brasiliense

GM Geovana Melo*

(foto: André Kazuo)

Após serem apresentados por amigos em um show em Planaltina, Ícaro Gabriel, 29 anos, e Gabriel Correa, 35, tiveram os caminhos cruzados pela música. Quando pequenos, apesar de não se conhecerem, ambos tiveram uma trajetória musical parecida, iniciada nos corais das igrejas. No sertanejo, Ícaro desde criança ouvia os tios e a mãe cantando em rodas de viola. Já Gabriel teve contato com o gênero em 2015, quando integrava uma banda de baile.



Hoje, as experiências anteriores somaram e impulsionaram a formação da dupla Icaro & Gabriel, que foi lançada para o público no começo de agosto pelas redes sociais. “A dupla aconteceu de incentivo entre amigos, que sempre falavam que ambos somariam na carreira um do outro”, contam os sertanejos em entrevista ao Correio.

Os cantores e compositores integram a nova geração da música sertaneja brasiliense. Perpassado de romance e sofrência, Icaro & Gabriel trazem um trabalho autoral e original com foco no sertanejo universitário, mas sem deixar de lado os "modões" que fazem parte do cotidiano da dupla.

Vivendo integralmente de projetos artísticos, Ícaro canta, compõe e produz, enquanto o par canta e também atua como modelo. Em 2016, Gabriel participou do reality The voice Brasil, no qual chegou a semifinal do programa. Para o resto do ano e o começo do ano que vem, os brasilienses pretendem lançar músicas acompanhadas de clipes, além de conseguir levar o som para outras regiões do Brasil.

Para registrar a estreia, neste domingo (30/8), às 17h30, os sertanejos realizarão a live Lançamento, por meio de transmissão no canal oficial da dupla no YouTube. Na ocasião, os brasilienses lançarão as faixas A bad não bateu e Três doses de mim, além de apresentarem o primeiro single lançado, MLK de quebrada. “Queríamos mostrar a cara do nosso projeto pra todo mundo o quanto antes, só não sabíamos que uma live era tão complexa igual um show de grande porte”, brincam. “E no momento era o formato que seria viável devido à pandemia”, acrescentam os brasilienses.

*Estagiária sob supervisão de Adriana Izel