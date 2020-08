Conheça os finalistas do prêmio Dente de Ouro 2020

CB Correio Braziliense

(foto: Coletivo I hate flash/Divulgação)

Foi divulgada, na última quarta-feira (26/8), a lista de finalistas do Prêmio Dente de Ouro, que reconhece publicações alternativas no formato de fanzine e quadrinhos. A feira, voltada para publicações autorais que circulam fora do circuito editorial e comercial convencionais, chegaria à sexta edição neste ano, mas foi suspensa devido à pandemia do novo coronavírus.

O prêmio, por sua vez, está na quinta edição, e premiou artistas como Amanda Paschoal, Pedro Silva, Nanda Fer Pimenta, Aline Zouvi, Jupiter Coroá, Sirlanney, Charlene Cabral, Mariana Paraizo, Fernanda Vallois, Julia Bernardino, Daniel Eizirik e João Kowacs nas edições anteriores. Os vencedores de cada categoria ganharão R$ 1000 e um broche dente de ouro.

O júri de cada categoria é composto por um membro do coletivo e dois convidados. Na categoria de quadrinhos, os jurados foram Daniel Lopes, Lima Neto e Lovelove6. Na categoria Zines, foram jurados Lucas Gehre, Júpiter Koroá e Nanda Fer Pimenta, os dois últimos, vencedores de edições anteriores do prêmio. Os vencedores desta edição serão anunciados em 11 de setembro, por meio de evento virtual.

No Instagram, o coletivo está publicando aos poucos sobre cada uma das publicações. Confira os finalistas:

Categoria Zine:

- Tragos poéticos, de Van San @tragospoeticos

- Selva, de Vibor4 @vibor4

- Pó de estrela, de Sam Cora Isatto @samcohra

- Aqui, Antes, de Erica Maradona @ericamaradona

- Vai não, de Daniel Ianae @poesia.azul.amarelo

- Vão: um lançar de dados, de Letícia Miranda @leticiadsmiranda

- Horário anti-horário, de Nicholas Steinmetz @d0rts

- Residência, de Ricardo Rodrigues @experimentosimpressos

- Este não é um lugar seguro, de Guilherme Silveira @guilherme.e.silveira

- Goji Berry, de várias autoras com org. de Maíra Valério @vulvarevolucao

- Comigo-ninguém-pode, de Imyra Isipon @imy.isipon

- Black zine, black zone #6, de Gabriela de Jesus Nunes @gabrielamojito

Categoria Quadrinhos:

- Fantasma, de Lucas Teixeira @capivaralulu

- Este não é um lugar seguro, de Guilherme Silveira @guilherme.e.silveira

- Silvestre, de Wagner Willian @wagner.willian

- Você precisa dar um jeito na sua vida, de Annima de Mattos @annima_demattos

- Pedra Pome, de Rogi Silva @rogi_silvaa

- Hikari, de Paola Yuu Tabata @papoulasdouradas

- Viagem em volta de uma ervilha, de Sofia Nestrovski e Deborah Salles @dsalles @sofinestrovskia

- Qualquer Silva, de Tietbo @tietbo

- Onde foi parar, de Gustavo Nascimento @gstnsc

- Brisa Errada, de Amanda Treze @trezespam

- Entre cegos e invisíveis, de André Diniz @andredinizhq