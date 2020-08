Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (31/8)

OQ Oscar Quiroga

AMPLIAÇÃO DE CONSCIÊNCIA

Data estelar: Lua em Aquário se aproxima da fase Cheia.

A fisiologia cósmica de teus corpos físico, emocional e mental, te tornam um organismo receptor, metabolizador e distribuidor das potências cosmogônicas que, ao circular pelo Universo em que levitas, se manifestam nessa impressionante diversidade de formas e funcionamentos, em dimensões infinitas e infinitesimais. Aquilo que, hoje em dia, se chama de “ampliação da consciência”, é o que resultaria de tu te atreveres a perceber isso com a maior clareza possível e, por conseguinte, acomodar tuas ações para servir a esse processo cósmico que existia antes de ti, existe agora e continuará existindo por muito tempo após de que tu sejas apenas o vazio do esquecimento. Isso não diminui tua importância, mas há de te chamar a atenção de que teu valor real se mede pelo quanto te sintonizas intencionalmente com esse processo universal.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Mais importante do que os planos a ser colocados em andamento é a maneira com que as pessoas envolvidas se entenderão para isso não ser um sacrifício, mas um caminho pleno de regozijo e confiança mútua. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

A melhor forma de recuperar a leveza é você fazer mais do que normalmente faria, porque a ação abrirá um canal por onde expressar essa corrente maior de vida que passa através de você. Importa mesmo é expressar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Essas ideias loucas que entusiasmam sua alma são inícios de caminho, mas só se você tomar as iniciativas pertinentes, se atrevendo a sair da inércia e superando o medo que paralisa todas as boas ações. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Pressentir que algo está errado, ou de que algo ruim virá a acontecer a qualquer momento, nada disso significa que você terá de passar por essas experiências na vida concreta. Às vezes, tudo isso é como um filme.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Os relacionamentos não são uma dimensão de descanso para nossa humanidade, mas de trabalho, porque o tempo inteiro há arestas para aparar e pontas soltas para amarrar. Procure não se distanciar desse processo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Todos os detalhes sua alma percebe com tanta clareza que, num primeiro momento, parece ser sobrelevada e se tornar incapaz de administrar a realidade. Porém, num segundo momento retoma o domínio e segue em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

A válvula de escape é o divertimento, por isso, é legítimo que você esteja buscando prazer e satisfação onde normalmente os obteria. Porém, se não estiverem disponível, mude com rapidez o foco. Busque em outro lugar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Alguns sacrifícios precisarão ser feitos, porque não será possível ter tudo que você deseja sem esses. Porém, sacrifício não significa sofrer, mas negociar com a realidade para conseguir acomodar tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Dá a impressão de que as coisas se multiplicam e diversificam e, assim, é fácil perder o foco. Esse é apenas um momento, que passará, como tantos outros passaram. Caminhe com firmeza, não é necessário dar conta de tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

A busca de maior segurança é legítima, porém, se você considerar que o mundo não é nem nunca será um lugar seguro, assim você obterá uma medida de segurança mais sensata, sem pretender nada exagerado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta que, às vezes, dá a sensação de que não seria possível dar conta de tudo. A sensação é legítima, porém, não menos legítima é sua real capacidade de dar conta de tudo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

A tensão é normal e muito compreensível, não apenas por tudo que você tem de administrar, mas principalmente porque sua alma é antenada com o inconsciente do mundo, que anda recebendo mais angústias que as habituais.