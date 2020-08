'Totalmente Demais': Leila termina seu relacionamento com Jonatas neste sábado (29/8)

CB Correio Braziliense

(foto: Inácio Moraes/Gshow)

No episódio de Totalmente Demais, deste sábado (29/8), Leila termina seu relacionamento com Jonatas e Arthur demonstra sentir ciúmes de Eliza com Jonatas. Veja o resumo das novelas

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Jonatas salva Eliza do atropelamento e afirma ao policial Wilson que desconfia de que Jacaré dirigia a motocicleta. Leila termina seu relacionamento com Jonatas. Arthur demonstra sentir ciúmes de Eliza com Jonatas. Sofia planeja com Jacaré o assalto ao cofre da casa de sua família.





Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos





Pereirinha tenta entrar na festa de casamento de Amália e Rafael. Griselda dança valsa com Guaracy. Albertinho e Jackelaine se beijam. Teodora garante a Mônica que Quinzé não participará da vida de seu filho. Wallace convida Dagmar para jantar no Brasileiríssimo. Zuleika pede demissão da Fashion Moto. Patrícia confronta Tereza Cristina. Paulo repreende Danielle quando ela tenta falar com Esther. Griselda se despede de Amália e Rafael. Juan avisa a Chiara que contará para Fábio sobre sua doença. Luana alerta Íris e Alice de que Joana está prestes a se vingar pela morte de Marcela.