"'Flor do Caribe': o amor de Ester e Cassiano está de volta nesta segunda (31/8)

O destaque desta segunda-feira (31/8) no mundo das novelas fica com a trama de Flor do Caribe. A produção bem praia é a nova reprise do horário das 18h na tela da Rede Globo. Chegou a hora de reviver o amor de Ester (Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli) no folhetim escrito por Walther Negrão e com direção artística de Jayme Monjardim.

Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos





Anderson afirma a Tina que gosta dela de verdade. Guto agradece Benê pela parceria na apresentação. Benê se aproxima de Juca. As meninas comemoram o sucesso da Balada Cultural. Lica envia uma mensagem para Clara sobre Bóris, e Malu descobre. Nena descobre que Anderson e Tina continuam separados. Dóris avisa a Tato que irá com ele falar com seu pai. Guto pensa em inscrever Benê para tocar em um sarau. Bóris anuncia que Ellen passou na prova e estudará no colégio Grupo. Tina beija Anderson. Malu mostra a mensagem de Lica para Edgar.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos





Lindaura ajuda Samuel, que se sente mal ao ouvir o ruído do avião de caça, pilotado por Cassiano, Ciro, Rodrigo e Amadeu. Cassiano, Ester e Alberto se encontram e relembram o tempo em que eram crianças. Alberto aceita o convite de Olívia para almoçar. Cassiano diz a Alberto que Ester é a mulher de sua vida. Chico não gosta da presença de Alberto em sua casa. Alberto lembra de sua paixão por Ester. Alberto diz a Dionísio que aceita ser presidente do Grupo Albuquerque. Dionísio se sente orgulhoso ao dar ao neto o anel que era de sua esposa e uma medalha que recebeu na época da Segunda Guerra Mundial. Alberto dá o anel de sua avó para Ester.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





O sonífero colocado por Sofia na comida da família faz efeito e todos adormecem. Sofia envia a Rafael uma foto de Germano e Lili juntos. Hugo e as filhas chegam à casa de Germano, surpreendendo Sofia. Cassandra pega uma amostra da comida feita por Sofia e pede à Débora que analise. Rafael insinua a Jonatas que Sofia pode estar aliada a Jacaré. Fabinho termina seu relacionamento com Cassandra. Sofia e os pais visitam Eliza no Flor do Lácio. Sofia fotografa o beijo de Germano e Lili.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos





Ferdinand revela para Tereza Cristina que gravou as conversas que os dois tiveram na sauna. Pedro Jorge se revolta contra Celina. Wallace e Dagmar são fotografados por uma coluna social no Brasileiríssimo. Ferdinand recebe dinheiro de Tereza Cristina para fugir. Teodora diz a Quinzé que o bebê que ela espera não é dele. Paulo surpreende os repórteres ao dizer que ele e Esther continuam juntos. Chiara decide se operar por causa de Fábio. Wallace beija Dagmar. Paulo tenta convencer Esther a processar Danielle. Danielle busca Pedro Jorge na casa de Celina. Tereza Cristina questiona se Pereirinha seria capaz de matar por dinheiro

Chiquititas



Classificação indicativa livre





Pata conta pra Mili que Rafa, Binho e Mosca saíram escondidos do orfanato para procurar Ana e Tati, que fugiram pra tentar garantir a permanência da mascote Pipoca (cachorra) no local. Junior vai ao orfanato e avisa Chico e Carol que deixou fotos de Ana e Tati na polícia para que eles iniciem as buscas das meninas. Numa praça, Rafa chama a atenção de Binho e Mosca. O comilão avista Ana e Tati. Os cinco conversam e as meninas dizem que não vão voltar ao orfanato sem antes ir ao Café Boutique para falar com José Ricardo Almeida Campos e pedir que ele autorize a permanência da Pipoca no orfanato. Enquanto isso, no Café Boutique, José Ricardo conversa com Cintia sobre o sumiço de Tati e Ana. As duas chegam ao Café Boutique. Mosca, Rafa e Binho dizem que precisam voltar ao orfanato pra ninguém desconfiar e dizem pras pequeninas voltarem de carona com Junior, pra não se perderem novamente. Ana e Tati entram na loja e vão falar com José Ricardo, que está no café conversando com Cintia. O dono do orfanato pede pra que elas sentem na mesa e as repreende por terem fugido. Cintia pede para José Ricardo ouvir as crianças. Tati e Ana entram pela porta do orfanato e os meninos entram pela cozinha. Todos se abraçam e choram ao verem as meninas. Ana e Tati explicam que a Pipoca ficará morando com uma mulher muito boazinha que conheceram. José Ricardo e Cintia entram no orfanato. A mulher segura a cachorra no colo e diz que cuidará dela, que continuará a ser das órfãs. Cintia também diz que sempre que Carmen autorizar, levará Pipoca ao orfanato. As meninas levam Cintia pra conhecer o quarto delas. Junior e Carmen estranham a proximidade de José Ricardo com Cintia. Junior apresenta oficialmente Carol como sua namorada pra Carmen e José Ricardo. José Ricardo e Carmen não gostam de saber do namoro de Junior. Anoitece e Carmen avisa aos órfãos que um casal de franceses vai ao local com intenção de adotar uma criança e por isso eles precisam colocar em prática tudo o que aprenderam. Na casa de Carol, Beto e Clarita discutem novamente, mas fazem as pazes com um beijo.



Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





Josefina planeja atacar Regina. Ela coloca em um envelope uma foto de Renata quando criança e o recado de que nunca voltará a ver sua filha. Apesar do esforço de Roberta e Josefina, o casamento acontece. Renata convence Matias e Jerônimo a se abraçarem e esquecerem os desentendimentos do passado. Josefina está decidida a impedir o casamento, mas quando vê Regina na igreja decide sair com medo de ser reconhecida e pede a Roberta que não permita que a união aconteça. Roberta não consegue cumprir a promessa que fez à mãe. Depois da festa, Renata vai se despedir de sua mãe e pede que a abençoe. Mas Josefina se nega e ela e Roberta a tratam muito mal como de costume.



Renata tem certeza que será muito feliz com Jerônimo por que ele é um bom homem. A noite de núpcias foi maravilhosa até que Renata menciona Rafael. Nesse momento, a atitude de Jerônimo muda radicalmente. Logo depois da festa, Agatha passa mal, pede para ver Honório e conta para a filha que ele é seu pai. Depois de pedir a Honório que cuide de Adriana, Agatha falece. Jerônimo deixa Renata na funerária para que console a amiga e vai para a fazenda. A atitude dele deixa Renata desconcertada. O detetive diz a Regina que talvez a busca por sua filha não tenha um resultado feliz.



Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre





Joaquim espera por Manuela no estádio em Goiânia. Regina, que finge ser outra mulher chamada Paola, é a diretora da nova gravadora. A mulher diz que Omar foi muito bem no teste e que basta a mãe dele ir até o local para assinarem contrato. Joaquim pensa que Manuela desistiu de ir se encontrar com ele para sair com Priscila e Benjamim. Alegra e Nico se encontram. Nico diz que possui uma surpresa para a mulher. Flora consegue comprar a passagem para que Felipe vá para Goiânia. Rebeca presenteia Isabela com uma pulseira. Lola descobre que o pai foi enganado e está sem dinheiro

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Os soldados atiram em Saulo, mas acabam atingidos pelos próprios disparos. Uri conversa com Benjamin através de Melina. Saulo diz que é um dos 144 mil selados por Deus. Estela fica surpresa ao ver Henrique, Dudu e André se apossando de sua casa. Ariela diz que Uri e Dylan não serão perturbados até conseguirem conter o asteroide. André diz que pensará no que fazer com Estela e Talita. Natália fala sobre um novo esconderijo. Ricardo se prepara para discursar aos moradores do Rio de Janeiro. Felipe é levado da prisão. Uri se surpreende ao ver Alan em sua casa. Natália diz que Felipe pode ser executado em praça pública. Ricardo discursa através de um holograma. O Anticristo diz que Felipe poderá viver caso revele o paradeiro de Zoe. Uri atualiza Alan sobre os acontecimentos com Susana. Felipe encara Ricardo. Zoe diz que precisa fazer algo pelo tio. No telejornal, Arthur se irrita com nova equipe. André provoca Felipe. Natália se oferece para ir com Zoe até Felipe. Uri se preocupa com a aproximação de Alan. Zoe e Natália se despedem dos amigos. Alan diz que vai acompanhar o irmão no trabalho. Arthur procura Bárbara e pede para conversar. Uri fala com Dylan sobre a aproximação de Alan. Guido planeja uma maneira de tentar fugir. Natália e Zoe chegam ao local onde Felipe está.