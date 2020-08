Viola Davis e Chadwick Boseman têm parceria em inédito filme da Netflix

RD Ricardo Daehn

A lendária cantora Ma Rainey move a trama do filme da Netflix - (foto: Internet/ Reprodução)

Previsto para ser exibido pela Netflix ainda em 2020, o longa-metragem Ma Rainey´s Black Bottom traz um

dos últimos trabalhos do ator Chadwick Boseman. Morto aos 43 anos, em decorrência de câncer, o artista interpreta outro integrante do mundo das arte: o trompetista Levee. No filme, encharcado pelo blues da Chicago dos anos de 1920, e dirigido por George C. Wolfe, o universo da produção musical é desenvolvido, tendo por musa a personagem da premiada atriz negra Viola Davis. No caso, ela interpreta a estrela musical Ma Rainey. O diretor George C. Wolfe é lembrado pelo filme Um momento pode mudar tudo. O novo trabalho tem por base uma peça do dramaturgo August Wilson.