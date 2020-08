Quatro dietas mais eficazes para emagrecimento rápido

OI O Imparcial

Para iniciar esta conversa é bom esclarecer: dietas milagrosas não existem! Para muitas pessoas, às vezes os resultados demoram para aparecer e elas logo acham que a dieta não está fazendo efeito, mas as coisas não funcionam bem assim. Por isso é preciso ter paciência.



A dieta só tem efeito mais considerável quando outras práticas à alimentação são associadas, como a prática de atividades físicas e aumento do metabolismo, por exemplo.



As dietas que realmente funcionam são progressivas, até porque o segredo das dietas está na maneira de comer. Por isso, esqueça a ideia de passar fome hein!



Selecionamos 5 dietas eficazes para emagrecimento rápido, que vão te ajudar a reduzir os quilinhos a mais, mas mantendo a saúde de forma equilibrada e sem sofrimentos. Ah! E é sempre importante ter orientação de um nutricionista para que seja feita uma avaliação completa e elaborado um plano nutricional adequado.



Dieta Low Carb

A dieta low carb visa a diminuição do consumo de carboidratos. Esse método defende que seja priorizado o consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico, alimentos cuja glicose (açúcar) seja absorvida em uma velocidade mais lenta e por isso não há picos de glicose e nem de insulina no organismo.



Caso haja excesso de glicose, ela será estocada em forma de gordura e se for utilizada antes da próxima refeição não há ganho de peso. Para que o organismo consiga queimar a gordura é preciso liberar um hormônio chamado glucagon que irá retirar essa energia estocada.



Como a dieta prioriza a ingestão de alimentos de baixo índice glicêmico, haverá uma alteração menor da insulina e consequentemente ocorre a produção de glucagon.



Cardápio

Café da manhã: 1 copo (200 ml) de leite vegetal batido com 1 ameixa seca e 1 col. (sopa) de chia.



Lanche da manhã: 1 fatia de pão integral com homus



Almoço: Salada (folhas, cenoura, pepino, tomate e semente de gergelim), 4 col. (sopa) de quinoa cozida + 3 col. (sopa) de lentilha, 1 pires de brócolis com azeite e alho, 1 porção média de cação cozido com molho de tomate e cúrcuma.



Lanche da tarde: 1 banana aquecida no micro-ondas com 1 col. (sobremesa) de cacau em pó e chia.



Jantar: 2 ovos batidos, 3 col. (chá) de farelo de aveia, atum, abobrinha ralada, sal, pimenta, cúrcuma, azeitona. 1 pires de legumes (pimentão, cenoura, berinjela, tomate) assados e temperados com azeite extravirgem e orégano.



Ceia: 1 laranja com bagaço.



Dieta Dukan

A dieta Dukan foi desenvolvida por um médico francês Dr. Pierre Dukan, que colocou em seu livro “Não consigo emagrecer” todas as dicas para conseguir realizar essa dieta e emagrecer de forma rápida.



Esse método é dividido em 4 fases, que vai permitir emagrecer cerca de 5 kg logo na primeira semana. Uma mudança dos hábitos alimentares que vai ajudar você a conquistar o corpo que sempre desejou.



Neste método a pessoa possui no máximo uma variedade de 100 alimentos que podem ser consumidos nas fases de emagrecimento.



1ª fase da dieta Dukan – fase de ataque

Na 1ª fase só é permitido comer alimentos ricos em proteínas, sendo proibidas as fontes de carboidratos e os doces.



Café da manhã: 1 copo de leite de desnatado ou iogurte desnatado + 1,5 col de sopa de farelo de aveia + 2 fatias de queijo e presunto ou 1 ovo com 2 fatias de queijo. Pode-se adicionar café ao leite, mas não açúcar.

Lanche manhã: 1 iogurte natural desnatado ou 2 fatias de queijo + 2 fatias de presunto.



Almoço/Jantar: 250g de carne vermelha ao molho 4 queijos, feito com leite desnatado ou 3 filés de frango grelhado com cobertura de queijo e presunto ou camarão ao molho de queijo.



Lanche da tarde: 1 iogurte desnatado ou 1 copo de leite desnatado + 1 colher de bagas de Goji + 1 ovo cozido ou 2 fatias de tofu + 3 fatias de presunto ou 1 hambúrguer de soja + 1 fatia de queijo cottage.



2ª fase da dieta Dukan – fase de cruzeiro

Na 2ª fase se introduz na alimentação alguns legumes e verduras, mas ainda não é permitido comer carboidratos.



Café da manhã: 1 copo de leite de desnatado ou iogurte desnatado + 1,5 col de sopa de farelo de aveia + 2 fatias de queijo assado com tomate ou panqueca de ovo e tomate.



Lanche da manhã: 2 fatias de queijo + 2 fatias de presunto.



Almoço/Jantar: 250g de carne ao molho de tomate com salada de pepino, alface e berinjela ou 2 postas de salmão ao molho de cogumelos + salada de tomate, abobrinha e acelga.



Lanche da tarde: 1 iogurte desnatado + 1 colher de bagas de Goji + 2 fatias de queijo ou 1 ovo cozido



3ª fase da dieta Dukan – fase de consolidação

Além das carnes, dos legumes e das verduras, também se pode comer 2 porções de frutas, 2 fatias de pão de forma integral e 40 g de qualquer tipo queijo.



Café da manhã: 1 copo de leite de desnatado ou iogurte desnatado + 1,5 col de sopa de farelo de aveia + 1 fatia de pão integral com queijo, tomate e alface.



Lanche da manhã: 1 maçã + 1 fatia de queijo e de presunto.



Almoço/Jantar: 130 g de peito de frango ao molho de tomate + arroz integral + salada de legumes crus ou 1 lata de atum com macarrão integral ao molho pesto + salada de legumes crus + 1 laranja.



Lanche da tarde: 1 iogurte natural desnatado + 1 colher de sopa de Goji + 1 fatia de pão integral com queijo.



4ª fase da dieta Dukan – fase de estabilização

Nesta fase, as recomendações são: fazer 1 vez por semana a dieta da proteína semelhante à 1ª fase, fazer 20 minutos de exercício físico por dia, abandonar o elevador e usar as escadas, e ingerir 3 colheres de farelo de aveia por dia.



Café da manhã: 1 copo de leite de desnatado ou iogurte desnatado + 1,5 col de sopa de farelo de aveia + 2 fatias de pão integral com queijo minas light.



Lanche da manhã: 1 pêra + 4 bolachas de água e sal ou 3 castanhas + 1 fatia de melancia.



Almoço/Jantar: 120 g de carne + 4 col de sopa de arroz + 2 col de sopa de feijão + salada crua + 1 laranja

Lanche da tarde: 1 iogurte desnatado + 1,5 col de sopa de farelo de aveia + 4 torradas integrais com ricota.



Dieta líquida

A dieta líquida como o próprio nome diz, se baseio somente na ingestão de líquidos como água, chás, sucos sem açúcar, sopas e vitaminas. No entanto, este tipo de dieta deve ser mantida por no máximo 5 dias, para que não haja carências nutricionais e o metabolismo não se torne mais lento, já que isso pode ocasionar o aumento do acúmulo de gorduras.



A ingestão de líquidos principalmente ricos em vitaminas e minerais ajuda a desinchar o corpo, desintoxicar e melhorar o funcionamento do intestino, o que auxilia na perda de peso.



Cardápio

Café da manhã: Suco detox com maracujá



Modo de preparo:

Bata no liquidificador 1/2 maracujá; 1/2 manga madura sem casca, 200 ml de água de coco e 1 colher de chá de semente de chia.



Após, beba sem coar.



Almoço: Sopa de Repolho



Ingredientes

50 gramas de repolho verde picado

2 folhas de couve manteiga em tiras finas

1⁄2 xícara de chá de salsinha picada

1 colher de sopa de gengibre ralado

100 gramas de brócolis ninja em buquês

1 colher de sopa de óleo de coco

2 talos de salsão

100 gramas de couve-flor

1 chuchu em cubinhos

2 dentes de alho

1 cebola pequena ralada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Água fervente



Modo de Preparo: Em uma panela, refogue o alho, cebola, gengibre e o salsão no óleo de coco; logo após acrescente o repolho, a salsinha, o couve, o brócolis, o couve-flor e o chuchu, cubra com água fervente e cozinhe até ficar al dente.



Retire do fogo, deixe esfriar um pouco, bata no liquidificador e coloque novamente na panela. Agora, acrescente o sal e a pimenta do reino, leve ao fogo para esquentar e depois sirva.



Lanches: Você pode fazer um copo de suco detox ou vitamina feita com leite desnatado e apenas uma fruta leve.



Jantar: sopa – pode ser a mesma do almoço.



Dieta do ovo

A dieta do ovo é baseada em consumir de 2 a 4 ovos por dia, em 2 ou mais refeições. O alimento aumenta a quantidade de proteína na dieta e gera sensação de saciedade, evitando que a pessoa sinta fome tão facilmente.



Essa dieta deve durar no máximo 2 semanas e deve incluir-se 2 ovos no pequeno almoço e caso a sua dieta leve outros 2 ovos, esses podem ser divididos ao longo do dia.



Além de aumentar o consumo de ovos, a dieta também inclui um maior consumo de alimentos frescos e leves, como saladas, frutas, frango, peixes e gorduras boas.



Cardápio

Café da Manhã: Café sem açúcar + 2 ovos cozidos + 5 castanhas de caju



Lanche da manhã: 1 maçã



Almoço/Jantar: 1 filé de frango com molho de tomate, 2 ovos, azeite e arroz de couve-flor com legumes



Lanche da Tarde: 1 iogurte natural com chia.