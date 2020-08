Secec lança edital FAC Visual Periférico 2020

CB Correio Braziliense

"O Visual Periférico vem abrir portas para o mais simples", disse o secretário de Cultura e Economia Criativa Bartolomeu Rodrigues em material de divulgação - (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) divulgou, nesta segunda-feira (31/8), o edital FAC Visual Periférico 2020. A pasta visa contemplar 102 projetos, com mais de R$ 9 milhões, percorrendo 13 linhas da cadeia produtiva do audiovisual, desde o desenvolvimento de roteiro à criação de telefilmes ou obras seriadas. Os projetos culturais deverão ser enviados entre 10 de setembro a 15 de outubro, até às 18h. Inscrições no link.

“Nesse momento, ainda de isolamento social, o Visual Periférico vem abrir portas para o mais simples. A nossa inspiração foi de fornecer oportunidades a projetos mais acessíveis, com cotas para mulheres negras, indígenas e diretores estreantes”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, em nota à imprensa.

O edital é apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e busca a descentralização do acesso aos recursos disponibilizados. Assim, o FAC Visual Periférico prevê, em grande parte dos segmentos, não somente atividades gratuitas à população, mas também a realização de oficinas, ações formativas e ações educativas para sociedade.

A secretaria também orienta os proponentes a incluírem, nos projetos, formatos acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. “A acessibilidade é um critério importante para a avaliação do projeto, quando cabível. Mais do que nunca, a acessibilidade tornou-se um elemento de linguagem e inclusão, sobretudo, nesse tempo de pandemia, quando as peças audiovisuais ganharam uma relevância crucial”, observou o subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural, João Moro, em material de divulgação.