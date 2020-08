Exposição on-line 'E Daí?' traz discussão sobre momento sociopolítico

CB Correio Braziliense

(foto: Coletivo E Daí)

O momento de pandemia e a atual situação sociopolítica nacional serviram de mote para a nova exposição do coletivo E Daí?. A mostra visa levar o público a reflexão por meio de uma mostra virtual no Instagram, na qual são usadas "frases da tragédia brasileira em releituras de pôsteres nazistas", como o grupo define.







A exposição E Daí? busca promover a discussão sobre os recentes acontecimentos políticos que assolam o Brasil, além de instigar questionamentos sobre o futuro do país. No total, são 24 obras originais que mostram declarações do atual governo de Jair Bolsonaro contra direitos humanos, homossexuais, mulheres, pobres, negros, jornalistas, nordestinos, dentre outros.

“O Brasil se transformou numa terra sem lei onde ofensas, insultos, gritos e humilhações, sejam nas ruas, nas entrevistas e até nas redes sociais, passaram a ser não só toleradas, como em muitos casos exaltadas e aplaudidas”, explica o coletivo em material de divulgação.

Serviço

Exposição E Daí?

Desde 24 de agosto no Instagram: @expo_e_dai