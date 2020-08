Sessão da Tarde: 'Encontro de casais' é exibido nesta segunda (31/8)

CB Correio Braziliense

(foto: Universal Channel/Divulgação)

No intuito de salvar o próprio casamento, um casal fecha uma viagem para uma terapia, mas arrasta consigo mais três casais amigos pelo desconto. O que não era sabido é que todos deveriam fazer a terapia. Esta é a história da Sessão da tarde desta segunda (31/8) na Rede Globo.

Jason e Cynthia pensam em divórcio. Como uma última tentativa de dar certo, eles fecham um pacote de terapia em casal num local chamado Éden em uma ilha. Para conseguir um desconto, convidam três casais amigos, que a princípio só iriam para aproveitar o local paradisíaco, mas as regras do local fazem com que todos precisem de terapia.