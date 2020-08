Escola de Música abre inscrições para novos processos seletivos

CB Correio Braziliense

Às vagas dispostas são considerados os cursos técnico em processos fonográficos, técnico em documentação musical, técnico em canto e técnico em instrumento musical - (foto: Vinicius Cardoso Vieira /CB/D.A )

Foi divulgado, nesta segunda-feira (31/8), no Diário Oficial do Distrito Federal, o edital para o processo seletivo de estudantes interessados nos cursos de educação profissional técnica de nível médio e nos cursos de formação inicial e continuada da Escola de Música de Brasília (EMB).

O processo seletivo será virtual e gratuito. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 8 a 17 de setembro. O candidato deve ter mais de 15 anos.



Serão contemplados, ao todo, 167 estudantes cadastrados pelo edital na categoria nível médio presencial. Os cursos de formação inicial e continuada, no entanto, aprovarão 293 inscritos. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso. Das vagas, 20% são reservadas aos alunos com deficiência ou transtorno do espectro autista, comprovado por laudo médico. As demais estão ofertadas para ampla concorrência.



De acordo com o edital publicado, as vagas dispostas são considerados os cursos técnico em processos fonográficos, técnico em documentação musical, técnico em canto e técnico em instrumento musical. Destas, estão previstas aulas práticas e teóricas; individuais ou coletivas. Os cursos são divididos de três a oito módulos cada.



O processo seletivo contará com questões que, além de abordar conteúdo relacionado à música, tratará da “disponibilidade de tempo para estudo, disponibilidade/acesso/posse do instrumento musical pleiteado para estudo, possibilidade de aquisição do instrumento, condições de identificação/percepção de elementos básicos musicais”.



O resultado final dos aprovados estará disponível em 23 de setembro, às 19h, pelo site da Escola de Música de Brasília.