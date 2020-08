Ex-namorada de Nego Rainner relata, na web, ofensas feitas pelo cantor

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução/ Instagram @letisampa e @negorainner)

A digital influencer Letícia Sampaio publicou nas redes sociais, no último domingo (30/8), áudios e prints de mensagens trocadas com o ex-namorado, o cantor brasiliense Nego Rainner, com quem ela tem uma filha, Alícia. Nas publicações, feitas no Stories do Instagram, ela mostra conversas no Whats App em que o artista direcionava ofensas a ela, tanto em texto -- a chamando de "gorda e ridícula" -- quanto em áudio, quando a chamou de "vagabunda" e fez uma ameaça: "No que que depender de mim, você está lascada". O casal ficou junto durante 4 anos, entre idas e vindas.



"Isso não é nem 1% do que eu já passei e eu aguentei calada, achando que a culpa era minha, mas eu aguentei muita coisa, já perdoei muita coisa e chega uma hora que não dá mais não. Já passei muita coisa, humilhação do tipo “você é gorda”, “ridícula”. Isso já afetou muito a minha autoestima, vocês nem imaginam o quanto. Falando sobre a cicatriz da cesárea que eu tive minha filha e outras coisas horríveis. Eu entrei em depressão por conta disso, mas graças a Deus hoje eu estou boa", afirmou Letícia após compartilhar os trechos das conversas.



Nesta segunda-feira (31), Letícia afirmou pelas redes sociais que foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva contra o cantor. “Vamos deixar a Justiça fazer o trabalho dela. Eu estou com coração tranquilo, porque eu sei da minha índole, da educação que meus pais me deram e de tudo que eu fiz e não fiz para poder sustentar uma família, e aguentei, mas chega uma hora que não dar”, publicou no Stories do Instagram.



Também nesta segunda-feira, Rainner foi até as redes sociais para se desculpar com o público e afirmar que as conversas foram tiradas de contexto. "Os áudios que foram repassados no formato que foram, não foi a forma como aconteceu. Quero pedir desculpas a todos pelo o que aconteceu e como aconteceu. Eu nunca fui uma pessoa preconceituosa, todos sabem que eu sempre corri atrás para ajudar as pessoas”, afirmou. “Os áudios não estão no formato original, foi feita uma montagem muito mal feita e eu vou disponibilizar os áudios originais para vocês. E quero pedir desculpas, porque eu me alterei”, completou o cantor.









Segundo a assessoria de imprensa de Rainner, a influencer também teria dirigido ofensas ao cantor. A assessoria ainda alega que o áudio, em questão, foi publicado com cortes. A versão original tem 54 minutos. Dora Albert, mãe do brasiliense, saiu em defesa do filho e disse pelo Instagram que a ex-nora o xingou de “preto nojento”. Ainda de acordo com ela, a discussão que veio a público se deu porque Letícia disse que ia a uma consulta e deixou a filha de 1 ano com uma amiga. No entanto, ela teria ido a um bar e Rainner não teria gostado da atitude.

A redação entrou em contato com a assessoria de Letícia Sampaio, mas até a publicação não obteve retorno. A assessoria do Nego Rainner disse que o advogado do cantor ainda não vai se pronunciar, pois ambos estavam na delegacia.