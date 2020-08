Lives: Tetê Espíndola e Beto Guedes são os destaques da semana

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Arnaldo Black/Divulgação)

Mesmo que as lives não tenham mais a força que tiveram no início da pandemia, ainda há artistas que continuam apostando no formato. Confira abaixo as lives que agitarão a internet desta segunda-feira (31/8) até domingo (6/9).

Segunda (31/8)

19h - #EmCasaComSesc com Gilson Peranzzetta

19h - Monarco com participação especial de Maria Rita e Diogo Nogueira

Terça-feira (1º/9)

19h - #EmCasaComSesc com Pretinho da Serrinha. Participação: Leandro Mattos e Adilson (Didão)

Quarta-feira (2/9)

19h - #EmCasaComSesc com Tetê Espíndola

Quinta-feira (3/9)

19h - #EmCasaComSesc com Xenia França. Participação: Fabio Leandro e Ricardo Braga

Sexta-feira (4/9)

19h - #EmCasaComSesc com Marina de La Riva. Participação: Wesley Vasconcelos

19h - Denny Denan e convidados

Sábado (5/9)

19h - #EmCasaComSesc com Pedro Luís

20h - Hugo Henrique

Domingo (6/9)

17h - Beto Guedes

19h - #EmCasaComSesc com Clemente

20h - Thaeme & Thiago e João Bosco & Vinícius