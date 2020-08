Globoplay terá plano com programação ao vivo de canais Globosat

PI Pedro Ibarra*

A plataforma Globoplay terá a adição de novos conteúdos a partir desta terça-feira (1º/9) com o pré-lançamento de um novo plano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (31/8) em coletiva de imprensa. A novidade estará no plano Globoplay + Canais ao vivo, que adiciona os canais Globosat ao streaming, mantendo todas as funcionalidades que a plataforma já tem. O novo plano custará R$ 49,90, por mês, e já estará disponível a partir desta terça-feira para upgrade de assinantes. Para quem ainda não usa, estará disponível a partir de 1º de outubro.

Ao todo, são 21 canais da Globo, sendo que na nova versão da plataforma, 18 poderão ser acessados ao vivo no Globoplay. São eles: Multishow, Globonews, Sportv 1, Sportv 2, Sportv 3, GNT, Viva, Gloob, Gloobinho, Off, Bis, Mais Globosat, Megapix, Universal TV, Studio Universal, SYFY, Canal Brasil e Futura.

Os canais Telecine, Premiere e Combate terão assinaturas com valores diferentes, mas posteriormente também poderão ser acessados pela plataforma dando acesso a “tudo da Globo em um só lugar”, como afirmou Paulo Marinho, diretor dos Canais Globo, em coletiva.

“Esta é uma opção de acesso mais em conta aos canais Globo que antes estavam ligadas obrigatoriamente a serviços de tevê a cabo, para atingir um público que não tem esses acessos, mas utiliza as plataformas”, comenta Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo. Todos os canais poderão ser acessados em programação ao vivo e os programas deles estarão disponíveis para assinantes deste plano com uma carência de seis meses.

A novidade está agora adicionada como uma terceira opção de acesso ao Globoplay. Ainda estão disponíveis as opções gratuita, com acesso a programação ao vivo de Globo e Futura, além de gravações do jornalismo Globo e algumas lives e programas específicos; e a assinatura no valor de R$ 22,90, com filmes, séries e programas originais e licenciados, novelas antigas e programação ao vivo da Globo e Futura.

Junto com o anúncio, foram apresentadas algumas alterações de interface, para facilitar acessos e a exploração do usuário na plataforma. Também foram confirmadas os lançamentos as séries As Fives, spin-off de Malhação: Viva a diferença, e Desalma para o segundo semestre de 2020.

Como vai funcionar?

O assinante Globoplay + Canais ao vivo terá acesso por meio da plataforma a todas as programações destes canais com o adendo de poder voltar em até quatro horas o que está passando caso tenha perdido algum programa. Os canais estarão disponíveis assim como a Globo está no plano atual. O plano anual tem um desconto e é dividido em 12 parcelas de R$ 42,90.

Eventuais programas especiais serão adicionados a plataforma on demand seis meses depois, por questões contratuais. No caso dos canais Megapix, Universal TV, Studio Universal e SYFY este tempo poderá variar, pois fazem parte de uma parceria com a NBC.

Aos assinantes Premiere e Combate, o Globoplay também estará ligado a assinatura e poderá ser utilizado para assistir a programação ao vivo e programas especiais das duas cadeias de canais Pay-per-view. O Telecine posteriormente terá um plano juntamente aos canais ao vivo.



