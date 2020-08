Atriz Emma Roberts está grávida do primeiro filho

CB Correio Braziliense

(foto: Instagram/Reprodução)

A atriz norte-americana Emma Roberts anunciou, nesta segunda-feira (31/8), por meio do Instagram, a gravidez do primeiro filho. Ao exibir o barrigão, ela se declara: “Eu… e os meus dois rapazes favoritos”.

Dentre os vários comentários de famosos parabenizando o casal, está o de Julia Roberts, a tia de Emma. “Te amo”, escreveu a atriz.



Estrela de sucessos como Scream Queens e American horror story, a atriz de 29 anos atualmente está casada com o pai do bebê, Garrett Hedlund, que também é ator. Os dois assumiram publicamente o romance após aparições juntos em 2019.



Garrett Hedlund entrou na vida de Emma Roberts logo após o final do romance da atriz com Evan Peters, em março do ano passado. Os dois estavam juntos desde 2012.