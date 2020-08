Drive-in CCBB: Confira a programação de 3 a 6 de setembro

CB Correio Braziliense

(foto: Warner/Divulgação)

Esta é a última semana de programação do Drive-in CCBB. O planejamento cultural do Centro Cultural Banco do Brasil foi adaptado durante a pandemia e conta com apresentações de dança, teatro, música e cinema até 6 de setembro.



O evento, além de contemplar entretenimento para o público, direciona parte do lucro da bilheteria para o projeto Proteja e salve vidas. A intenção é apoiar a população em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal.



Nesta semana, haverá sessão do filme Divórcio, It, capítulo 2 e Brooklyn sem pai nem mãe. Além disso, para a criançada, ocorrerá apresentação cênica da peça Sementes. Para os amantes da música, o grupo Sunflower Jam fará um espetáculo de encerramento.



Confira a programação:



3/9

18h30: Exibição de Divórcio (Nacional)

21h: Exibição de It, capítulo 2 (Legendado)



4/9

18h30: Peça de teatro infantil Sementes

21h: Exibição de Brooklyn sem pai nem mãe (Legendado)



5/9

18h30: Peça de teatro infantil Sementes

21h: Exibição de Brooklyn sem pai nem mãe (Legendado)



6/9

21h: Apresentação musical do grupo Sunflower Jam

Serviço



Drive-in CCBB

De 3 a 9 de setembro de 2020. Sessões de quinta a domingo. Ingressos R$ 50 por veículo em apresentações de teatro e cinema e R$ 30 para a sessão de música. Classificação indicativa conforme programação. Ingressos podem ser adquiridos no site.