Gabriel Braga Nunes lança single em parceria com cantora brasiliense

CB Correio Braziliense

(foto: Rita Costa/Divulgação)

O ator Gabriel Braga Nunes, conhecido pela carreira de ator, optou por inovar e desenvolveu o primeiro trabalho musical. A obra intitulada All in war está disponível nas principais plataformas de streaming.

Na faixa, Gabriel misturou a paixão pela literatura de William Shakespeare e pelo rock’n roll para compor a música, que é cantada em inglês. All in war apresenta o Soneto 15 de Shakespeare e fala sobre a vitalidade de um amor, com a finitude da vida.

Parceria

O arranjo musical da faixa foi criado em parceria com a artista brasiliense Luíza Lapa, com quem Gabriel Braga havia trabalhado no musical A noviça rebelde. Além disso, o integrante da banda Hurricanes, Leo Mayer, também participa da criação musical de All in war.

Em uma publicação no Instagram, a brasiliense agradeceu a oportunidade de lançar a colaboração com o cantor e, além disso, o carinho dos fãs. "Estou muito feliz com a repercussão da música e com todo carinho que estamos recebendo... É bom demais trabalhar uma ideia e depois ver ela solta no mundo", disse Luíza.