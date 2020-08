Netflix disponibiliza títulos gratuitos para não assinantes

CB Correio Braziliense

Bird box é um dos filmes disponível para não assinantes -

A Netflix disponibilizou alguns dos mais populares títulos do catálogo, de forma gratuita, para não assinantes. Em uma página especial, estão disponíveis os filmes Mistério no Mediterrâneo (com Adam Sandler e Jennifer Aniston), Bird box (com Sandra Bullock) e Dois papas, longa do diretor brasileiro Fernando Meirelles, que foi indicado ao Oscar.



Entre as séries, pode-se assistir à Stranger things e Elite, grandes sucessos da plataforma, à animação O Chefinho: de volta aos negócio, à minissérie Olhos que condenam, ao documentário ambiental Nosso planeta, ao reality Casamento às cegas, e Grace & Frankie, comédia dramática estrelada pelas veteranas Jane Fonda e Lilly Tomlin.



Os filmes estão disponíveis na íntegra, enquanto, no caso das séries, apenas os primeiros episódios estão acessíveis.

A ação de marketing da plataforma, visando seduzir novos clientes, já havia sido lançada nos Estados Unidos, e, agora, chega ao Brasil e aos demais países.

Não é a primeira vez que a empresa libera conteúdo gratuitamente. No início do ano, mais de 30 documentários foram publicados no YouTube, como forma de auxiliar os professores que, antes da pandemia, tinham acesso a eles por meio da escola, disponibilizados pela Netflix.