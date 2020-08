Apple TV+ terá especial de Natal de Mariah Carey

CB Correio Braziliense

(foto: Jose Luis Magana/Reuters - 9/2/14)

A cantora Mariah Carey, autora da música natalina All i want for christmas is you, prepara um especial para o feriado de Natal de 2020 em parceria com a Apple TV+, segundo anunciado pela Variety, nesta segunda-feira (31/8). Além disso, o programa também comemora 25 anos da canção clássica da artista.



Intitulado como Mariah Carey’s magical christmas special - Especial de natal mágico de Mariah Carey em tradução livre - a ideia é misturar dança, música e animação com a celebração do Natal e também apresentar uma história universal sobre o poder da união. A presença de participações especiais foi confirmada, embora nenhum nome ainda tenha sido anunciado.

O especial da artista será dirigido por Hamish Hamilton, famoso por trabalhos no Oscar, nos intervalos do Super Bowl e na abertura e encerramento da Olimpíada de Londres, e por Roman Coppola, que desenvolveu a série Sinfonia insana. A produção, por sua vez, conta com Raj Kapoor, Ashley Edens e Ian Stweart, da produtora Done+Dusted.

All i want for christmas is you chegou ao primeiro lugar na Billboard Hot 100, em 2019. A faixa deu origem a uma animação natalina, lançada em 2017, escrita por Mariah e Coleen Madden. O especial de 2020, junto a Apple, ainda não tem data confirmada.