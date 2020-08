Empresa acusa Kanye West de roubo a tecnologia estimada em US$ 22 mi

CB Correio Braziliense

(foto: Jewel Samad/AFP)

Kanye West se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, a empresa MyChannel Inc acusa o cantor de roubar uma tecnologia avaliada em US$ 22 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 111 milhões.



De acordo com a empresa, o rapper fechou um acordo de US$ 10 milhões em 2018 com o objetivo de potencializar a marca de tênis dele, Yeezy. “Ele aproveitou a vantagem de uma empresa de tecnologia para promover sua marca Yeezy e lançar seu popular grupo Sunday Service, e deixou a gente de lado”, afirma a empresa.

Em entrevista ao TMZ, a MyChannel Inc explica: “West conseguiu que funcionários da empresa trabalhassem por cerca de 10 mil horas para ele, por seis meses, com base em uma série de promessas de negócios – incluindo um investimento futuro de US$ 10 milhões”. Apesar da promessa, a empresa acusa o cantor de não cumprir com o acordo.