Festival Taguatinga de Cinema anuncia vencedores da 15ª edição

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Instagram/Reprodução)

A organização do Festival Taguatinga de Cinema anunciou, no último sábado (29/8), os vencedores da 15ª edição do prêmio. Foram 601 filmes inscritos, de todo o país, dos quais mais de 400 compuseram a mostra, realizada totalmente on-line. Cada um dos nove filmes selecionados receberão um troféu feito pelo artista plástico taguatinguense Omar Franco.

Os três filmes mais curtidos pelo público na Mostra Seleção Popular recebem um prêmio de R$ 1 mil, cada. Os três selecionados pelo júri oficial (Renata Diniz, Marília Nogueira e Tadeu de Brito) recebem R$ 2 mil, assim como o filme escolhido pelo Júri Popular, e dois filmes receberam menções honrosas. São eles:



Mostra Competitiva

– Júri Oficial

Trindade | Direção: Rodrigo Meireles | Minas Gerais

Em reforma | Direção: Diana Coelho | Rio Grande do Norte

Perifericu | Direção: Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira | São Paulo

– Júri Popular

Colapsar | Direção: Renata Baracho | Alagoas

Menção Honrosa

Tudo que é apertado rasga, Bahia |Direção: Fabio Rodrigues Filho

Minha história é outra, Rio de Janeiro | Direção: Mariana Campos

Mostra Seleção Popular

O afeto e a rua, com 1066 curtidas | Direção: Thiago Koche | Rio Grande do Sul

Lipe: a vida em movimento, com 730 curtidas. | Direção: Camila Martins | Distrito Federal

72 dias com Pedro, com 720 votos, | Direção: Victoria Edwiges | Goiás