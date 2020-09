Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (1/9)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; C)

SENSIBILIDADE E RESISTÊNCIA

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono; Lua Cheia em Peixes.

A irritabilidade, o desespero e toda a gama de manifestações dolorosas, declaram duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é que tu continuas sensível o suficiente ao funcionamento cósmico, pois, durante a Lua Cheia se abre uma torneira magnífica e mais Vida circula através de todos os reinos da natureza. A segunda declaração é a da tua resistência a participar no processo de distribuição da Vida, a tua falta de preparação para, ao receber mais Vida, tu a deixares passar por ti sem medo, mas com confiança de que tu não existes apenas para satisfazer teus caprichos e anseios, porém, para, também, te integrares intencionalmente com a complexidade dos relacionamentos com teus semelhantes e diferentes, com os outros reinos da natureza, visíveis e invisíveis, e com o colossal organismo cósmico que chamamos de Universo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Está tudo certo, no mundo incerto em que você precisa fazer tudo que está em sua mente realizar. Não há garantia de nada, apenas há pressentimentos e isso não há de ser considerado pouca coisa. É tudo que você tem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

O caminho só vai começar a existir a partir do momento em que você se atrever a dar o primeiro passo, na busca de satisfazer seus anseios. Se tudo vai dar certo? Você só saberá quando se atrever a iniciar o caminho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

É relativamente fácil naufragar na própria vida interior, principalmente num momento intenso como este. Para naufragar, é só você continuar matutando pensamentos e emoções sem se atrever a fazer nada com esses.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Uma boa conversa pode ajudar bastante, mas para que essa seja boa mesmo, a premissa há de ser a busca de leveza e entendimento mútuo. Se não houver essas condições, melhor deixar as conversas para outro momento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Para tudo adquirir a leveza que sua alma gosta, é necessário se concentrar em atitudes práticas, porque se ficar se ensimesmando em argumentações sobre as razões de sentir isso ou aquilo, tudo será mais denso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Suas vontades podem ser realizadas, mas precisa combinar tudo direito com as pessoas envolvidas, porque não se trata de atropelar ninguém na tentativa de obter satisfação, mas de fazer convites para participar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Sua alma não está acostumada a ter de lidar com esse redemoinho de sensações, pressentimentos e emoções misturadas e, por isso, procura se desviar dessa rota. Porém, isso acontece à revelia de sua vontade. Administre.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Você fará tudo que você tiver vontade de fazer, cedo ou tarde. O problema, talvez o único que pode atrapalhar esse processo, é sua falta de paciência, a incapacidade de se aliar ao tempo para garantir a satisfação.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Renove a fé no seu caminho, pois, não faltarão sinais que confirmem que, apesar dos trancos e barrancos, você chegou a este momento de vitória, não para a jogar na cara de ninguém, mas para confirmar sua confiança.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Essa sensação de envolvimento com a vida promove a tomada de iniciativas que, mesmo sendo atrapalhadas no começo, depois mostrarão resultados maravilhosos. A única coisa que não deve acontecer agora é a inação.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

As emoções desencontradas são naturais, este é o momento do mês em que um maior fluxo de vida passa através do reino humano e de cada pessoa em particular, e há pouca informação disponível sobre como lidar com isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Ter algo para dizer e não o dizer, é assim que começa a congestão. Dizer o que tem em mente de qualquer maneira e sem levar em conta a hora de o fazer, é assim que começa o conflito. Busque equilíbrio e tudo se resolve.