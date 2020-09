'Flor do Caribe': Ester conta a Lindaura que ficou noiva de Cassiano nesta terça (1º/9)

CB Correio Braziliense

(foto: João Miguel Júnior/Globo)

No segundo episódio de Flor do Caribe, Ester conta a Lindaura que ficou noiva de Cassiano. Dionísio não gosta de saber que Alberto deu o anel da avó para Ester e Lindaura estranha ele ter dado o anel para ela. Veja o resumo das novelas:



Malhação - Viva a Diferença



Malu manipula Edgar, que confronta Bóris sobre seu suposto envolvimento com Lica. Tina e Anderson reatam o namoro. Ellen anuncia aos amigos que ganhou a bolsa de estudos. Dóris afirma a Tato que irá ajudá-lo a se reconciliar com Aldo. Nena e Das Dores fazem uma surpresa em homenagem a Ellen. MB se surpreende com a reaproximação de Lica e Clara. Janete alerta Aldo sobre a presença de Dóris e Tato. Bóris e Ana Maria explicam a Edgar sobre o caso de Lica. Dóris conversa com Aldo. Samantha revela a Lica que ouviu Malu falar de sua relação com Bóris.



Flor do Caribe



Dionísio não gosta de saber que Alberto deu o anel da avó para Ester. Alberto é surpreendido com a greve dos salineiros. Ester esconde de Samuel o anel dado por Alberto. Ester conta a Lindaura que ficou noiva de Cassiano. Lindaura estranha o fato de Alberto ter dado o anel para Ester. Dom Rafael exige que Alberto entregue os diamantes que ele encomendou com Dionísio. Alberto pede a Cassiano que leve os diamantes para o Caribe, dizendo que é em prol dos salineiros. Ester não gosta de saber que Cassiano vai ao Caribe fazer a entrega dos diamantes. Alberto troca os diamantes por sal.

Totalmente demais



Lu e Max contêm Rafael, que se irrita ao ver Germano beijando Lili. Débora avisa a Cassandra que o resultado da análise da comida feita por Sofia sairá em alguns dias. Natasha avisa a Arthur que Jojô fugiu de casa e rastreia o celular da menina. Jonatas encontra Jojô e a leva até Cida. Arthur afirma que Jojô ficará no Brasil. Já no Uruguai, Carolina incentiva Rafael a tirar fotos com Eliza, insinuando um clima amoroso entre os dois, para deixar Arthur e Germano com ciúmes. Arthur vê as fotos de Eliza e Rafael juntos.

Fina estampa



Pereirinha acorda seus serviços com Tereza Cristina. Griselda surpreende Antenor e Patrícia na cozinha. Alice descobre a senha do cofre de Tereza Cristina. Quinzé conta para Griselda que Ferdinand está foragido e que Tereza Cristina é suspeita de ser a assassina de Marcela. Wallace pede para Clint convocar a imprensa para uma coletiva. Enzo não gosta quando Danielle o dispensa por causa de Pedro Jorge. Guaracy flagra Jackelaine e Alberto se beijando na cozinha. Renê deixa Vanessa em casa. Crô vai à casa de Solange e encontra Baltazar. Pedro Jorge pergunta por Vitória para Danielle. Griselda procura o delegado Paredes.

Chiquititas



Eduarda diz pra Maria Cecília que gostou de Tomás Ferraz (que é Tobias se fazendo passar por um cantor popstar português), mas que a vida de artista é muito corrida e cheia de mulheres. Eduarda fala pra filha que o melhor seria ela continuar investindo em Junior, pois o namoro dele com Carol não deve durar muito, segundo ela, devido a diferença na classe econômica do casal. Na mansão dos Almeida Campos, Junior avisa o pai que levará Gabi pra passear e que encontrarão com Carol, que tirou folga no mesmo dia que ele pra poderem passear com Gabi. Carmen vai ao orfanato e leva Jonny Queen (Ricardo Pepe), que é um famoso cabeleireiro, e sua equipe pra transformar o visual das Chiquititas para receberem o casal francês. Junior chega à casa de Carol com Gabi. Eduarda vai até o Café Boutique e com a demora no atendimento decidi ir até a bancada. A ex-modelo chama Tobias, que se esconde para que ela não desconfie que ele e Tomás Ferraz são a mesma pessoa. No orfanato, o cabeleireiro mostra pra Carmen como as crianças ficaram. Os pequeninos estão todos despenteados e com maquiagem borrada. Carmen acha tudo estranho, mas diz que gostou muito. A diretora pede para que as chiquititas desfaçam o penteado e a maquiagem imediatamente. O casal francês (Rodrigo Feldman e Gabriela Rosas) chega ao orfanato. Para dar boas-vindas a eles, Carmen anuncia uma apresentação especial. A diretora vai ao piano e começa a tocar. As chiquititas cantam uma canção francesa e o casal fica empolgado. Dani conversa com Gabi na casa de Carol. A menina pega uma de suas bonecas e dá pra Gabi brincar de mamãe e filhinha. Gabi, que sofre de um profundo bloqueio psicológico, demonstra reação e começa a ninar a boneca. Carol observa a cena e fica boquiaberta. Gabi finalmente demostra um comportamento e chama a atenção de Junior pra observar a irmã. Dani diz que é a vez dela brincar e tira a boneca de Gabi, que fica em estado agitado e começa a chorar. Na diretoria do orfanato, o casal francês diz pra Carmen que se interessou por uma das chiquititas. Carmen chama Pata de canto e diz que o casal francês escolheu ela pra ser adotada e ir viver na Europa. Pata diz que não vai a lugar algum sem o irmão, Mosca. Carmen diz que ela precisa se comportar, que irá pra Europa e ponto final.

Quando me apaixono



O médico examina Roberta que passa mal depois de uma subida de pressão e pede que se cuide, pois pode estar sofrendo de pré-eclampsia. Matias pergunta a Roberta se é o pai do filho que está esperando. Ela afirma que Jerônimo é o pai e pede segredo. Renata quer ir com Jerônimo para a fazenda, mas ele insiste que fique para acompanhar Adriana. Quando Renata avisa que chegou ao povoado, Jerônimo manda Lázaro ir buscá-la no aeroporto. Josefina conta a Gonçalo que Roberta está grávida e insinua que o filho pode ser de Matias. Jerônimo pede a Carlos que averigue quanto o médico quer por suas terras, pois deseja comprá-las. Gonçalo conversa com Matias e diz que precisa assumir a responsabilidade caso o filho que Roberta está esperando seja seu. Já na fazenda, Renata e Carlos ficam perplexos quando Jerônimo ordena a Lázaro que leve a bagagem de sua esposa para o quarto de hóspedes. Atônita, ela pergunta se não vão dormir juntos. Jerônimo odeia Renata na mesma proporção que a ama e jura a seu irmão que não permitirá que ela seja feliz. Carlos recrimina a atitude do amigo e se diz consternado ao ver a tristeza de Renata. Augusto força Álvaro a lhe vender suas terras e agora tem livre acesso à “La Bonita”. Ao chegar lá se encontra com Renata.

Cúmplices de um resgate



A menina conta para André. Os dois decidem vender coisas que gostam para arrecadar dinheiro para ajudar o pai. Omar chega em casa e diz para a mãe que foi selecionado para ser o baterista da nova banda da gravadora. Neusa não se sente bem. Frederico e Lurdinha ficam até mais tarde e entram na sala do Tomas. No dia seguinte, Tomas chama todos da empresa e diz que um dos dois roubou seu cheque. No vilarejo todos ensaiam para o casamento. Os Cúmplices ensaiam para o show e Felipe chega em cima da hora. Com participação da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, sob regência do maestro Eliseu Ferreira, os C1R cantam a música Cúmplices de Um Resgate para milhares de pessoas no show.

O que a vida me roubou



Alessandro pede a Montse que prove que continua amando-o e a convida para se encontrarem em um hotel. Adolfo diz a Victor que não vai com a cara dele, mas sua irmã o ama e por isso está disposto a ajudá-los. Adolfo diz a Victo que precisa tomar muito cuidado, pois Pedro suspeita que ele esteja em Água Azul e lhe deu ordem para matá-lo.



Adolfo pede a Victor que diga a Alessandro que precisa vê-lo, pois tem algo muito importante para lhe dizer. Montse está pronta para ir ao encontro com Alessandra quando chega José Luis.



Apocalipse



Disfarçada, Zoe consegue se comunicar com Felipe. Arthur pede para Bárbara voltar para o telejornal. Ricardo cobra notícias sobre o paradeiro de Zoe. Bárbara aceita a proposta de Arthur. Guido tenta se aproximar de Laodiceia. Isabela troca farpas com Débora. Guido consegue despistar Laodiceia e recupera a arma. Ele faz a esposa de Jonas refém e foge. Alan observa Uri na Agência Espacial. Todos percebem que Guido fugiu com Laodiceia. Dudu avisa que o plano deu certo. Jonas diz que não fugirá para outro local com o grupo. Ricardo descobre o paradeiro dos rebeldes. Dudu e André chegam ao esconderijo e encontram Jonas. Felipe descobre que foi traído por Silas. Dylan diz que a sonda espacial será lançada amanhã. Ricardo pede para falar com André. Benjamin se preocupa com Zoe. Arthur acompanha as notícias sobre a sonda. Jonas e Laodiceia são presos. Ricardo fica furioso ao saber que não acharam Zoe. Os rebeldes acham um novo local para se esconderem. Ricardo avisa que viajará para o Brasil. Melina atualiza Benjamin sobre os acontecimentos na Nova Babilônia. Zoe e Susana ficam apreensivas. Arthur e Bárbara falam sobre a ação da Agência Espacial. Benjamin planeja publicar um vídeo próprio. Felipe, Jonas e Laodiceia oram na prisão. Ricardo ordena que Alan execute Uri.