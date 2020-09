Sessão da Tarde: 'Uma irmã na minha vida' é exibido nesta terça (1º/9)

CB Correio Braziliense

Para o jovem a vida na universidade traz responsabilidade demais, mas no caso de Olivia tudo fica mais difícil quando ela se torna a única opção de criação para a meia irmã. Este é o enredo de Uma irmã na minha vida, filme que é exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (1º/9) na Rede Globo.

A jovem universitária Olivia está muito atarefada com as provas finais e ainda se prepara para a festa da fraternidade. O que ela não esperava é que num infeliz acidente perderia o pai e a madrasta. Com isso, se tornaria a única familiar próxima da meia irmã de 7 anos, se responsabilizando por criá-la.