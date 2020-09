Nasce filha de Ed Sheeran: "Estamos completamente apaixonados por ela"

CB Correio Braziliense

(foto: Kena Betancur/AFP - 26/9/15)

Após nove meses de silêncio, Ed Sheeran voltou ao Instagram para anunciar o nascimento de Lyra, primeira filha do músico com Cherry Seaborn. Nesta terça-feira (1º/9), o cantor fez um post nas redes sociais compartilhando mais detalhes. A última publicação do artista na rede social havia sido na véspera de Natal do ano passado, em 24 de dezembro, quando ele anunciou que daria “uma pausa novamente na carreira”.



Lyra nasceu na última semana. "Uma rápida mensagem minha, pois tenho algumas novidades pessoais que gostaria de compartilhar com vocês... Na última semana, com a ajuda de uma equipe incrível, Cherry deu à luz nossa linha e saudável filha, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran”, publicou.

"Estamos completamente apaixonados por ela. Mamãe e bebê estão incríveis e estamos no sétimo céu por aqui. Esperamos que vocês respeitem nossa privacidade nesse momento. Muito amor e vejo vocês quando for a hora de voltar", finalizou.

Apesar dos rumores na mídia internacional de uma possível gravidez do casal, até então, o cantor não tinha vindo a público comentar o assunto. Sheeran e Cherry eram amigos de infância e estão casados há dois anos.