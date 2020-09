Covid 19: Rafa Kalimann e Gabi Martins se desentendem após visita

CB Correio Braziliense

(foto: Globo/ reprodução)

Rafa Kalimann e Gabi Martins se desentenderam após a cantora e ex-BBB supostamente omitir diagnóstico de covid-19. As amigas se encontraram em agosto na casa de Rafa, em Goiânia. Na ocasião, os familiares da modelo estavam presentes e, segundo ela, fazem parte do grupo de risco.

Rafa ainda informou que Gabi foi visitá-la de surpresa, após fazer um trabalho em Goiás. Em entrevista à coluna da Fábia Oliveira (jornal O Dia), na última segunda-feira (31/8), a sertaneja disse que não estava brigada com a ex-BBB por conta do ocorrido.

“Da minha parte não existiu nada e a minha amizade com ela continua a mesma. Tenho um carinho enorme por ela. Assim que o diagnóstico foi confirmado pelo exame de sangue, imediatamente eu entrei em contato e conversei com ela para pedir desculpas, porque nunca seria minha intenção (expor a Rafa e a família dela ao coronavírus). E eu acabei de falar com ela e para mim e para ela isso já está resolvido”, pontuou.

No entanto, Rafa Kalimann negou a afirmação e disse que ficou sabendo que a amiga testou positivo para covid-19 por meio de “terceiros”. "Gabi esteve em Goiânia a trabalho e apareceu na minha casa sem me avisar. Tinham muitas pessoas do grupo de risco que fazem parte da minha família, era apenas a minha família, quem está comigo sempre. Eles são da minha responsabilidade e isso me doeu muito", contou Kalimann à revista Quem.

"Ela foi embora e eu soube por terceiros que ela estava com sintomas de covid. Ela não falou nada comigo, não me mandou uma mensagem e não me avisou quando o teste dela deu positivo. Quando fiquei sabendo, mandei uma mensagem para ela, pedindo para ela ser mais responsável, porque era muito sério saber que ela pegou e mesmo quando sentiu os primeiros sintomas, caberia a ela ter me avisado para eu ficar atenta", finalizou a vice-campeã do Big Brother Brasil 20.

Gabi Martins foi diagnosticada com covid-19 em 14 de agosto, mas na última quinta-feira (27), ela anunciou no Instagram que estava recuperada da doença e de volta ao trabalho.