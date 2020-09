Elenco de ‘Um maluco no pedaço’ se reúne para episódio de 30 anos

CB Correio Braziliense

O único ator que não volta para o especial é James Avery, que interpretava o Tio Phill, mas faleceu em 2013 - (foto: NBC/Divulgação)

O elenco de Um maluco no pedaço se reunirá para mais um episódio. Encabeçados por Will Smith, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro e Dj Jazzy Jeff voltam a atuar juntos para um especial não roteirizado em comemoração aos 30 anos da estreia do seriado. As gravações começam em 10 de setembro e o episódio ainda não tem data exata para ir ao ar, apenas a plataforma, HBO Max.

Assim como no postergado especial de Friends, em Um maluco no pedaço não necessariamente os atores voltarão a interpretar os personagens da série. Por ser um especial não roteirizado, provavelmente o novo episódio será em um formato entrevista com surpresas e muita nostalgia.

O novo episódio tem produção da empresa de Will Smith, a Westbrook Media, e terá Marcus Raboy na direção. O intuito é que ele seja liberado nas plataformas em uma data próxima ao Dia de Ação de Graças, comemorado em 26 e novembro.

Este não é o único trabalho sendo feito com a história da série. Will Smith está preparando uma nova versão de Um maluco no pedaço dramática baseada em um trailer feito por um fã. O vídeo dando uma visão mais sombria a história de vida de Smith deve virar um reboot do seriado.