Netflix divulga trailer de 'Jurassic world: Acampamento jurássico'

CB Correio Braziliense

(foto: Netflix/Divulgação)

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (1º/9), o primeiro trailer da nova série Jurassic world: Acampamento jurássico e também um site interativo para o público vivenciar, antecipadamente, uma experiência por trás de toda a ciência do seriado. O enredo da série é um paralelo ao filme Jurassic world: Mundo jurássico.

A série mostrará as aventuras de um grupo de seis pessoas em um acampamento na ilha Nublar. A situação foge do controle quando surgem dinossauros no local e os indivíduos, que não se conhecem, precisam criar maneiras de proteger uns aos outros. No desenrolar da história, os personagens se tornam amigos e, além de ter que pôr à prova toda a coragem que têm, são obrigados a administrar segredos que, de alguma maneira, podem afetar o mundo fora da ilha.

A plataforma interativa desenvolvida pela Netflix permite que o público explore a ilha, descubra curiosidades acerca dos dinossauros que ali habitam e visitem o laboratório de ciências localizado na selva de Nublar. Além do tour pelo ambiente de Jurassic world, o telespectador poderá, também, ter acesso a jogos e pôsteres exclusivos da série.

O lançamento de Jurassic world: Acampamento jurássico é em 18 de setembro. A primeira temporada da série conta com oito episódios de 22 minutos, cada.